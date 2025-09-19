Alberto Fabra deja la presidencia de la Comisión de Defensa por trabajar su hijo en una empresa del sector

Imagen de archivo de Alberto Fabra y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso. Borja Sánchez-Trillo EFE

El expresidente de la Generalitat valenciana y diputado del PP Alberto Fabra ha renunciado a la presidencia de la Comisión de Defensa en el Congreso tras conocerse los vínculos profesionales de su hijo con una de las principales empresas en el sector militar: Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)

Una decisión con la que el Partido Popular pretende evitar "un conflicto de interés", ante una posible fusión entre EM&E e Indra.

Su hijo Alberto Fabra Fontaret, trabaja con la empresa Das Photonics, compañía valenciana que pasó a estar controlada por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) tras su entrada de capital para rescatarla de la insolvencia. Desde entonces, el hijo de Fabra ocupa el cargo de director de Procesos y Operaciones

El aún presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, ha insistido en que se trata de una decisión propia, consensuada con su partido y su grupo. Su marcha busca evitar cualquier cuestionamiento sobre la independencia del trabajo parlamentario. “Nadie debe poner en duda la imparcialidad de la comisión por el puesto de trabajo de mi hijo”, señaló.

No obstante, aclaró que el relevo se llevará a cabo de manera ordenada y sin precipitación: “Como no es algo urgente, he decidido mantener la agenda de la próxima semana y que la sustitución se haga con normalidad”.

El dirigente popular continuará, por tanto, con los actos previstos. El próximo lunes, 22 de septiembre, participará como presidente de la Comisión de Defensa en un desayuno en Sevilla, y un día después estará presente en la comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce.

Pese a dejar el cargo, Fabra mantendrá su escaño como diputado y centrará su labor parlamentaria en otras áreas. Además, conservará la responsabilidad que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le asignó este verano: la coordinación de la Política Autonómica del partido a nivel nacional.