El general español Aroldo Lázaro asume el mando del Eurocuerpo tras liderar la misión de la ONU en Líbano

El teniente general Aroldo Lázaro durante la ceremonia de toma de mando Ministerio de Defensa

El teniente general Aroldo Lázaro (Sidi Ifni, 1962) ha asumido este jueves el mando del Eurocuerpo, una de las principales estructuras militares multinacionales de Europa, tras culminar más de tres años al frente de la misión de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL).

Lázaro toma así el relevo del general polaco Piotr Błazeusz, quien ejercía como comandante desde abril de 2024. La ceremonia oficial de traspaso de mando ha contado con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"En estos tiempos difíciles y de inestabilidad, la unidad de Europa es más importante que nunca", ha manifestado el teniente general, al tiempo que ha agradecido a Robles su confianza por este nombramiento. "Quiero reafirmar mi compromiso para mantener el nivel de excelencia del

Eurocuerpo" que, ha significado, "es también una herramienta diplomática".

El Eurocuerpo, con sede en Estrasburgo, representa un símbolo de la capacidad de cooperación en defensa entre los países europeos. Fundado con un claro enfoque de coordinación multinacional, su base en la ciudad francesa es también un recordatorio de la reconciliación francoalemana tras los devastadores conflictos del siglo XX.

Actualmente, cuenta con cinco naciones marco -Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y España- y cinco países asociados: Grecia, Italia, Rumanía, Turquía y Austria. Su función principal es estar preparado para planificar y dirigir operaciones militares en nombre de la Unión Europea, la OTAN u otras organizaciones internacionales, en un rango que abarca desde la ayuda humanitaria hasta operaciones de combate de alta intensidad.

Las misiones del Eurocuerpo en las últimas décadas reflejan su versatilidad. Bajo bandera de la UE o de la OTAN, ha participado en Bosnia-Herzegovina en 1998, en Afganistán en dos ocasiones (2004 y 2012/2013), así como en misiones de formación en Malí y en la República Centroafricana.

Su ubicación en Estrasburgo, muy próxima a las sedes políticas y militares de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, le facilita mantener un contacto directo con los centros de decisión, lo que incrementa su relevancia estratégica dentro de la defensa europea.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, con el teniente general Aroldo Lázaro Ministerio de Defensa

Lázaro llega a este cargo tras una intensa trayectoria militar marcada por su experiencia internacional. Al frente de la misión de Naciones Unidas en el Líbano, hasta junio de este año, estuvo a cargo de unos 10.000 cascos azules procedentes de 48 países, de los cuales unos 650 eran españoles.

Estos efectivos estaban desplegados a lo largo de la llamada blue line, la tensa línea fronteriza que separa Líbano de Israel, donde la fuerza internacional ejerce tareas de supervisión del alto el fuego entre Hezbolá y el ejército israelí.

Su gestión al frente de una de las operaciones más complejas y delicadas de la ONU le otorgó una destacada experiencia en el manejo de contingentes internacionales, lo que refuerza su perfil para encabezar ahora el Eurocuerpo.

La carrera de Lázaro comenzó en julio de 1981, cuando ingresó en las Fuerzas Armadas españolas con tan solo 19 años. Cinco años después, se graduó como teniente en la Academia General Militar y fue destinado al Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, en Canarias.

En 1998, ascendió a comandante, etapa en la que trabajó en el cuartel general de la entonces Fuerza Operativa Rápida Europea (Eurofor), donde permaneció ocho años hasta lograr el grado de teniente coronel.

Posteriormente, en 2009, asumió como jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X, y, en 2017, fue propuesto para ascender a general de brigada, consolidando una trayectoria sólida dentro del Ejército de Tierra.