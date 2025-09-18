General Dynamics designa a Alejandro Page nuevo director general de Santa Bárbara en reemplazo de Juan Escriña

General Dynamics European Land Systems (GDELS) ha designado a Alejandro Page como su nuevo vicepresidente y director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS), en sustitución de Juan Antonio Escriña, quien, tras 43 años de trayectoria en la empresa, deja sus funciones ejecutivas para incorporarse como consejero especial del presidente europeo de GDELS, Antonio Bueno.

El nombramiento de Page supone un paso más en el proceso de sucesión diseñado por la compañía en los últimos meses. A lo largo de sus más de 15 años en la empresa, Page ha generado una sólida reputación dentro del sector.

Ingeniero industrial de formación, Page se incorporó a General Dynamics en 2010 como ingeniero de desarrollo, iniciando una trayectoria que le ha llevado a ocupar cargos de gran responsabilidad en España y en el extranjero. Su perfil técnico, su experiencia internacional y su visión estratégica han sido clave para este nuevo reto.

Entre otros puestos, ha sido jefe de ingeniería de Santa Bárbara Sistemas, responsable de operaciones en las plantas de Trubia (Asturias) y Sevilla, y director de programas a nivel nacional. En el ámbito internacional, su paso por GDELS-MOWAG en Suiza reforzó su perspectiva global dentro de la compañía.

Su última responsabilidad ha sido la vicepresidencia europea de Programas, con gestión sobre todas las empresas que integran el grupo, además de compaginar en el último año sus funciones con la de responsable de operaciones de SBS en España.

Su designación también está vinculada a la estrategia futura de la compañía en España. Page será el responsable de la implantación y ejecución del Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030 de GDELS.

Este plan contempla un refuerzo del tejido productivo en España con la ampliación de la cadena de suministro, el crecimiento de las plantillas en los centros de producción de Trubia, Alcalá de Guadaíra y Córdoba, además de un importante plan de expansión que prevé alcanzar una capacidad de producción cercana a los 500 vehículos anuales.

Estas metas responden a la creciente demanda en el ámbito de la defensa y a la necesidad de fortalecer la industria nacional en este terreno estratégico.

Entre los hitos de la carrera de Page destacan su participación en programas internacionales de gran relevancia, como el vehículo blindado Ajax para el Ejército británico o el blindado Hunter para el Ejército de Letonia. Su papel activo en la internacionalización de Santa Bárbara Sistemas ha sido uno de los argumentos decisivos para su elección como máximo responsable de la filial.

Por su parte, General Dynamics ha querido reconocer a Juan Escriña por su extensa carrera y su decisiva aportación al desarrollo tecnológico e industrial de la empresa. Escriña se unió a la compañía en 1982 como titulado en prácticas y, durante más de cuatro décadas, ha ocupado diversos cargos en áreas esenciales como I+D, Ingeniería, Programas y Calidad, además de pasar por las principales plantas de la firma en España.

Su apuesta por la innovación y su liderazgo han sido fundamentales para el posicionamiento de Santa Bárbara en el sector de defensa. Aunque deja la primera línea de gestión, Escriña seguirá aportando su experiencia como consejero especial del presidente europeo de GDELS, Antonio Bueno, lo que garantiza la continuidad y estabilidad del proyecto empresarial, según han señalado desde la compañía estadounidense.