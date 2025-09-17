Polonia negociará hasta fin de año con los gobiernos de los países interesados en venderle submarinos, entre ellos España

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha anunciado este miércoles que será a finales de año cuando se dirima el adjudicatario de un contrato para la construcción de tres submarinos por unos 4.600 millones de euros, con Navantia entre las siete compañías finalistas.

Tras una reunión del Consejo de Ministros en Varsovia, Tusk ha explicado que el "socio definitivo" para acometer este contrato se decidirá a finales de este año y que se negociará entre Gobiernos y no entre empresas, "dada la magnitud de la inversión".

El mandatario polaco ha subrayado la importancia estratégica de la adquisición, y confirmado que la calidad de las propuestas recibidas "era desigual", pero se mostró satisfecho por la existencia de numerosas opciones.

El proyecto, conocido como programa Orka, es crucial para modernizar una Armada que actualmente solo dispone de un buque obsoleto, que data de la era soviética.

Con Orka, Varsovia busca dotar a la Armada polaca de submarinos capaces de sumergirse a más de 200 metros, operar de forma autónoma durante al menos 30 días y estar equipados con torpedos y misiles de crucero para atacar objetivos en tierra, especificaciones que cumple el modelo S-80 de Navantia.

Junto a Navantia, compiten empresas de Alemania (ThyssenKrupp), Suecia (Saab), Italia (Fincantieri), Francia (Naval Group) y dos de Corea del Sur (Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy Industries). Aunque las ofertas alemana, sueca e italiana recibieron las mejores valoraciones iniciales de la Agencia de Armamento polaca, ninguna ha sido descartada oficialmente.

Tusk explicó que la decisión se ha dejado para finales de año "tras escuchar atentamente las peticiones del Ministerio de Defensa y de los militares de la Armada, que son quienes más saben".

La oferta de Navantia

Días atrás, una representación del astillero público español asistió a la principal feria de defensa de Polonia con el objetivo de quitarse la espina de las derrotas en India y Canadá. Por esta razón, Navantia ha redoblado sus esfuerzos para concretar la primera venta internacional del submarino S-80.

Desde la empresa naval destacan que su sumergible satisface todos los requerimientos operativos de la Marina polaca. La oferta de Navantia también incluye transferencia de tecnología y apoyo local, a través de una cadena de suministro europea "robusta y sostenible".

"Hemos desarrollado un modelo de mantenimiento eficaz con la Armada española que garantiza la operatividad de los submarinos durante todo su ciclo de vida, y lo replicaremos en Polonia, adaptándolo a las necesidades de la Marina polaca", aseguró Alfonso Valea González, responsable comercial para Europa de Navantia, durante la visita, en julio, de una comitiva polaca a Cartagena para conocer de primera mano las capacidades del S-80.