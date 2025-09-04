República Checa invertirá 1.400 millones de euros en carros Leopard 2A8 y explora comprar versiones especializadas

La República Checa contará con nuevos carros de combate. La elección ha sido el modelo Leopard 2A8 de la compañía KNDS, de los que Praga incorporará 44 unidades como parte de su programa de modernización de las Fuerzas Armadas.

El país, que es miembro de la OTAN, firmará un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa alemán para la adquisición de los vehículos blindados, según confirmó Jana Cernochova, ministra de Defensa checa.

En una primera fase, la República Checa empleará 1.400 millones de euros para los 44 tanques acordados que se entregarán entre 2028 y 2031. El Ministerio de Defensa del país se reserva la opción de adquirir un segundo lote compuesto por 14 blindados.

Según recoge Reuters, también se encuentran en conversaciones para comprar hasta 19 versiones especializadas del Leopard 2A8 bajo un acuerdo separado. Si termina materializándose, la República Checa podría disponer de un total de 77 unidades.

"Los tanques son una parte esencial de una brigada pesada", dijo la ministra Cernochova después de una reunión con su Gobierno. También añadió que el país estaba cumpliendo con los compromisos de la OTAN en cuestión de adquisiciones de sistemas militares.

Un tanque Leopard 2A7+, el predecesor del 2A8 KNDS Omicrono

La República Checa se encuentra inmersa en un profundo programa de modernización empleando, fundamentalmente, sistemas occidentales. Esto incluye la adquisición de helicópteros, radares, vehículos blindados y cazas F-35.

El año pasado, el Ministerio de Defensa ya aprobó la compra de carros Leopard 2A4 más antiguos de la compañía Rheinmetall y recibió otros por parte de las Fuerzas Armadas de Alemania como parte del programa de compensación por la ayuda de la República Checa a Ucrania.

El pasado marzo, el Ejército de Tierra español se unió al grupo de países que contarán con el Leopard 2A8. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo la puesta en marcha oficial del programa, por lo que se desconocen las unidades que, desde Defensa, planean incorporar.

Asimismo, hace pocos meses, Santa Bárbara Sistemas anunció su alianza con KNDS —fabricante del Leopard original en Alemania— para modernizar los Leopard 2E actualmente operativos en el Ejército de Tierra español.

Indra, por su parte, anunció que firmaron también una alianza con Rheinmetall para actualizar los sistemas de combate de esos mismos carros de combate ya activos. A la ecuación se une la reciente puesta en marcha por parte de la compañía española de una división de vehículos terrestres.

La ministra Cernochova dijo el miércoles que el Ministerio de Defensa de su país también seguirá adelante con los planes de adquisición de armas cortas al fabricante checo Ceska Zbrojovka, del grupo Colt, como parte de un acuerdo marco vigente hasta el 2031 por un valor de 174 millones de euros.