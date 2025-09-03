Un tercio de los españoles respalda que la UE refuerce su papel en seguridad y defensa

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y los riesgos para la seguridad, un tercio de los españoles, (el 30%) considera que la Unión Europea debería priorizar la seguridad y la defensa para reforzar su papel en el mundo, según el Eurobarómetro.

Aunque esta cifra se sitúa aún por debajo de la media europea (37%) y de los niveles registrados en los países del Este, la cifra española destaca por haber aumentado diez puntos en apenas tres meses.

La citada encuesta también revela que la inmensa mayoría de los españoles, un 94%, considera fundamental que los países miembros de la Unión Europea trabajen más unidos para hacer frente a los grandes desafíos mundiales, especialmente en materia de defensa.

Además, el 82% reclama que la UE cuente con más recursos para poder responder de forma eficaz a estas amenazas, reflejando una demanda clara de fortalecer la capacidad de acción europea.

Por otro lado, casi uno de cada tres españoles (29%) reconoce que formar parte de la UE ha aportado paz y mayor seguridad al país, lo que pone de relieve la importancia estratégica de la integración europea en la protección colectiva.

Unas cifras que confirman que la defensa y la seguridad han escalado posiciones en la agenda pública española y reflejan inquietudes crecientes por el contexto internacional y la necesidad de una respuesta europea más cohesionada y efectiva.

En el conjunto de la Unión, el 68% de los ciudadanos demanda un papel más activo de la UE en la protección frente a crisis internacionales y amenazas de seguridad, una preocupación especialmente acentuada en España, donde la proximidad a áreas de tensión en el Mediterráneo y el Sahel hace que la seguridad exterior y la gestión migratoria ocupen un lugar central en las inquietudes sociales.

La petición de más unidad entre los países europeos es prácticamente unánime: nueve de cada diez europeos (90%) apoyan que los Estados miembros aborden juntos los grandes desafíos globales.

A la vista de los resultados, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que "Los ciudadanos de la UE desean que Europa se centre en la seguridad y la economía. Buscan estabilidad en la UE y esperan una voz europea fuerte y unida en el mundo incierto actual"

Metsola también ha insistido en que "nuestras prioridades y el próximo presupuesto a largo plazo de la UE deben permitir a la Unión afrontar las nuevas realidades geopolíticas"

Prioridades estratégicas

En cuanto a las prioridades estratégicas, la defensa y la seguridad (37%) y la economía, la industria y la competitividad (32%) destacan como los ámbitos en los que la ciudadanía reclama mayor implicación de la UE.

Un planteamiento que conecta estrechamente con los debates nacionales sobre reindustrialización, transición energética y la necesidad de reforzar la industria de defensa en nuestro país.

Asimismo, la encuesta evidencia un fuerte apoyo a un presupuesto europeo más ambicioso. El 78% de los ciudadanos considera que deben financiarse más proyectos comunes a nivel comunitario, y el 91% reclama un mayor control parlamentario sobre el gasto de la UE tras 2027.

En España, estas cifras reflejan la expectativa de que Bruselas siga impulsando los fondos de recuperación y cohesionando las inversiones que benefician a las regiones más vulnerables.