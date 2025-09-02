General Dynamics invierte 12 millones en nuevos centros y talleres: 17.000 m² para una mayor capacidad productiva

General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) ha ejecutado en lo que va de año una inversión de 11,8 millones de euros, dirigida principalmente a la adecuación de sus infraestructuras y la ampliación de plantilla con el objetivo de estar preparada para dar respuesta a las exigencias del Plan Industrial de Seguridad y Defensa impulsado por el Gobierno.

Este desembolso se ha traducido, hasta el momento, en la ampliación de más de 10.000 metros cuadrados de superficie productiva, los cuales ya se encuentran disponibles. Además, la compañía ultima un nuevo centro logístico de 7.000 m², que será inaugurado en las próximas semanas.

De esta manera, la filial europea del gigante armamentístico estadounidense sumará un total de 395.000 m² de extensión en España, de los que 102.500 m² están destinados a capacidad industrial.

Desde la empresa han señalado que estas nuevas instalaciones le permitirán abordar con garantías los nuevos retos de fabricación y respuesta inmediata que requerirán los próximos programas estratégicos que prevé lanzar el Ministerio de Defensa.

En este sentido, una parte importante de esta inversión se ha destinado a la modernización de equipos, digitalización e integración de nuevas tecnologías en las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con especial enfoque en la formación y capacitación de los empleados.

Al respecto, General Dynamics ha subrayado el refuerzo de su plantilla con 93 nuevos empleos, de los cuales 69 corresponden a contratos fijos formalizados en los siete primeros meses de 2025 y otros 24 están previstos para fechas próximas. Las nuevas incorporaciones han elevado a su equipo español hasta los 1.100 empleados.

Además, en el Plan Estratégico y Tecnológico confeccionado para su negocio en España hasta 2030, la multinacional ha priorizado la consolidación de una cadena de suministro local robusta, capaz de satisfacer de inmediato los requisitos del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa.

Asimismo, General Dynamics ha señalado la importancia de la colaboración entre las compañías españolas del sector militar como clave para cumplir las metas marcadas por La Moncloa: disponer de tecnologías avanzadas y capacidades inmediatas, reforzar la cohesión territorial y potenciar el crecimiento e internacionalización del tejido industrial de seguridad y defensa.

Uno de los principales proyectos en los que trabaja actualmente General Dynamics es el programa VCR 8x8 Dragón. A principios de agosto, la compañía anunció que ya ha fabricado, en Trubia, 127 barcazas del futuro vehículo de combate del Ejército de Tierra.

De igual modo, 70 blindados ya han incorporado todos los equipamientos que son de su responsabilidad. De estos, 53 unidades ya han salido de la línea de producción con los mencionados sistemas integrados y 40 se encuentran en la fábrica de Sevilla realizando las últimas pruebas.