Sikorsky trabaja en una modernización de los helicópteros Black Hawk: operarán enjambres de drones

La empresa Sikorsky ha recibido un contrato del Ejército de Estados Unidos para dar inicio a un ambicioso programa de modernización de su legendario helicóptero Black Hawk. Este nuevo acuerdo, con un presupuesto inicial de 43 millones de dólares, se centra en reforzar la estructura del aparato y, sobre todo, dotarlo de un “esqueleto digital” que lo habilite para operar con aeronaves no tripuladas.

Desde su introducción en la década de 1970, el UH-60 Black Hawk ha sido un pilar de la aviación militar estadounidense y de más de 30 fuerzas armadas del mundo. Su comprobada versatilidad en combate, evacuaciones médicas, transporte de tropas y operaciones de asalto lo convirtió en un icono.

No obstante, el rápido avance de la tecnología y las nuevas exigencias estratégicas en regiones como el Indo-Pacífico han obligado a la empresa propiedad de Lockheed Martin y al Pentágono a una profunda evolución para mantener su competitividad frente a amenazas modernas.

El vicepresidente de Sistemas para Ejército y Fuerza Aérea en Sikorsky, Hamid Salim, ha destacado que este programa de modernización busca "garantizar mayor ventaja operativa a los soldados". La integración de drones lanzados desde el propio helicóptero, que en la industria se conoce como Launched Effects, permitirá multiplicar las capacidades del Black Hawk sin comprometer su misión principal.

Uno de los aspectos más innovadores de esta modernización es la creación de una columna vertebral digital que facilitará futuras actualizaciones de software y hardware de forma rápida y a menor costo. Este enfoque permitirá diseñar, simular y probar digitalmente las futuras mejoras antes de su implementación física.

Más allá de lo digital, la actualización del Black Hawk también prevé la implementación de un motor de turbina mejorado que ofrecerá un 50% más de potencia y una mayor eficiencia de combustible. Con ello, el helicóptero podrá transportar más carga, operar a mayores distancias y permanecer más tiempo en el aire con un solo tanque.

En paralelo, se trabaja en mejoras de la estructura y en un nuevo sistema principal de combustible, junto con futuras actualizaciones de los controles de vuelo. En este terreno, la incorporación de sistemas autónomos y funciones basadas en inteligencia artificial jugarán un papel decisivo para aumentar la seguridad en condiciones adversas y que los pilotos se concentren en la misión.

Helicóptero Black Hawk Lockheed Martin

Quizás el mayor salto cualitativo radique en la integración de drones directamente gestionados por el helicóptero. Estos sistemas no tripulados podrán desplegarse en pleno vuelo para realizar misiones de reconocimiento, vigilancia, guerra electrónica o incluso de ataque, dependiendo de las necesidades.

Esto convierte al Black Hawk en una especie de “nodo aéreo” capaz de coordinar inteligencia en tiempo real desde plataformas remotas. La compañía ya ha demostrado estas capacidades en pruebas anteriores y colabora con el Ejército para que la integración de estos drones esté lista en 2026.

En escenarios de guerra modernos, especialmente en entornos con amenaza antiaérea avanzada, esta combinación dará al Black Hawk un papel mucho más versátil y crítico.

Sikorsky ya ha desarrollado tecnología pensada para el Black Hawk modernizado. Por ejemplo, la empresa produce y suministra kits de sistemas de escape invertidos que proporcionan mejoras significativas en el rendimiento de los aparatos, mediante la supresión de infrarrojos, la reducción de peso, la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento.

Un icono militar

El UH-60 Black Hawk es considerado uno de los helicópteros militares de transporte más extendidos y reconocibles a nivel global. Además de servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, su fiabilidad y versatilidad han llevado a que países como México, Corea del Sur, Turquía, Brasil, Marruecos y Australia, entre otros, lo incorporen a sus flotas aéreas.

En la actualidad, se estima que más de 4.000 unidades se encuentran en operación, distribuidas en más de una treintena de naciones y en varias versiones desarrolladas a lo largo de su historia.

Helicóptero HH-60 Black Hawk.

El modelo comenzó a fabricarse en 1974 y entró en servicio de manera oficial en 1979, convirtiéndose rápidamente en el pilar de las operaciones de transporte del Ejército estadounidense. Desde entonces, ha sido pieza clave en conflictos como la guerra en Afganistán, donde se consolidó como un recurso esencial para el despliegue de personal y abastecimiento.

En cuanto a prestaciones, el helicóptero puede transportar en su interior hasta 1.450 kilogramos de carga o un máximo de 11 pasajeros sentados. Su capacidad también incluye el traslado de cargas externas de hasta 4.100 kilogramos, lo que lo convierte en una plataforma sumamente adaptable a diferentes misiones.

La aeronave mide 15,27 metros de largo y 2,36 metros de ancho, con un peso en vacío de 5.675 kilogramos que asciende a más de 10 toneladas en el despegue máximo. Está impulsado por dos motores General Electric, cada uno con 1.890 caballos de potencia, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 296 km/h y mantener una velocidad de crucero de aproximadamente 282 km/h.

Su radio de combate es de 590 kilómetros, acompañado de un techo operativo de 5.800 metros de altura. Dependiendo de la versión, algunas variantes del Black Hawk pueden equiparse con armamento, incluyendo ametralladoras, misiles, cohetes y bombas, ampliando así sus posibilidades más allá del transporte logístico.