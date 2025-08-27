Defensa abrirá en el Aeropuerto Teruel un nuevo Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea por 42 millones de euros

El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, ha anunciado hoy que invertirá 42 millones de euros para la puesta en marcha del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea del Ejército del Aire y del Espacio.

La ubicación elegida por Defensa ha sido el Aeropuerto de Teruel, unas instalaciones consolidadas en la rama del mantenimiento para todo tipo de aeronaves y el almacenamiento de larga estancia.

"La presencia y aportación del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales, unido al objetivo de modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas para que cuenten con la mejor preparación posible, ha dado a luz a un nuevo proyecto".

Esquema de las instalaciones del CIEMA Ministerio de Defensa

Tal y como apuntan desde el Ministerio de Defensa, el proyecto se ha presentado hoy en el aeródromo aragonés, donde ha quedado patente la cooperación institucional para conseguir el progreso económico, la vertebración territorial y la generación de empleo.

Se espera que el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) dé trabajo a unas 350 personas y que suponga "la excelencia para la formación de nuestras Fuerzas Armadas", tal y como ha declarado Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, quien ha acompañado a la ministra Robles.

El centro permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte. Según ha apuntado Robles, evidenciando que "nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo y un ejemplo allí donde se les requiere".

"Innovación, tecnología, desarrollo económico, empleo de calidad y alta cualificación" van de la mano de este proyecto que "refuerza los lazos ya existentes entre el Ministerio de Defensa y Aragón", han señalado en un comunicado de prensa.

Terrenos donde irá el CIEMA Ministerio de Defensa

Desde Defensa destacan los buenos aspectos técnicos, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones y suministro; que "han sido claves para elegir la ubicación de Teruel para este nuevo centro estratégico".

También señalan la buena climatología durante todo el año y la baja densidad de tráfico aéreo. Actualmente, el aeropuerto turolense acoge vuelos puntuales de aviones que realizan el mantenimiento en sus instalaciones, además de contar con el banco de pruebas de la compañía espacial española PLD Space.

"Además de reforzar la instrucción y el adiestramiento en operaciones aéreas de alta precisión, el centro podrá también integrar nuevas tecnologías duales y optimizar la interoperabilidad con nuestros aliados europeos y de la OTAN", apuntan.

"La necesidad de operaciones de multidominio hace que la creación del CIEMA sea un paso decisivo para fortalecer las nuevas capacidades operativas de las Fuerzas Armadas".