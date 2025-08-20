Aviones italianos, helicópteros neerlandeses y vehículos alemanes contra el fuego: la UE acude en auxilio de España

Muy mal han envejecido las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró, la semana pasada, que España no precisaba de ayuda internacional para sofocar los incendios que azotaban el territorio nacional y que su pedido de dos aviones apagafuegos a Francia era solo una precaución.

Menos de siete días más tarde, España ha recibido "el mayor contingente de ayuda internacional" en su historia, tal como lo ha calificado este lunes la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ante el peor episodio de incendios de las últimas tres décadas.

De esta manera, a las dos aeronaves hidrantes Canadair CL-215 enviadas por París para colaborar en la lucha contra las llamas se han sumado otros dos aviones del mismo modelo provenientes de Italia.

Estos cuatro aparatos, con capacidad de lanzar entre 5.500 y 6.000 litros de agua, operan desde el pasado miércoles en la base de Matacán (Salamanca). Además de las unidades aéreas, Francia ha desplegado en suelo español un centenar de bomberos forestales.

No obstante, la ayuda que ha recibido España no se limita solo a aviones. Desde la base de Virgen del Camino, en León, despegan diariamente dos Chinook enviados por Países Bajos. Los helicópteros neerlandeses pueden arrojar hasta 7.000 litros contra las llamas en cada vuelo.

Asimismo, se espera que este martes arriben al país un helicóptero BlackHawk proveniente de Eslovaquia, con capacidad de 3.400 litros. Esta unidad combatirá el incendio en Jarilla (Cáceres), cuyas llamas ya han alcanzado Castilla y León.

También se prevé que la República Checa envíe otro medio aéreo -cuyo modelo aún no se ha dado a conocer- a la base de Matacán para incorporarse en la zona de incendios entre Castilla y León y Galicia.

Avión apagafuegos de Francia Ministerio del Interior

Por su parte, Alemania ha suministrado un equipo de 66 bomberos con 21 vehículos para acudir al incendio de Jarilla. Además, se está a la espera de la llegada de 30 bomberos finlandeses, que se destinarán a los incendios en territorio gallego.

Además ha llegado a España un oficial de enlace del mecanismo europeo que va a ayudar al Ministerio del Interior, en la coordinación, dado que el responsable nacional de todos estos medios va a ser personal de la Dirección General de Protección Civil.

Mecanismo de Protección Civil europeo

El despliegue de este contingente internacional responde a que, el pasado 14 de agosto, España solicitó ayuda por primera vez al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, el cual está al servicio de cualquier país, ya sea comunitario o no, que se encuentre atravesando una catástrofe.

Este Mecanismo, creado en 2001, ya se ha activado 16 veces durante la actual temporada de incendios, que abarca de junio a octubre, ante las olas de calor extremo que se han registrado en varios países europeos y que han provocado un elevado número de incendios forestales en el continente.

After Spain activated the #EUCivilProtection Mechanism to fight wildfires, the EU mobilised:



✈️ 4 firefighting airplanes from France & Italy

🚁 4 helicopters from Slovakia, Czechia & the Netherlands

🚒Ground teams from France & Germany



This is #EUSolidarity. pic.twitter.com/O7jnNoeX1r — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 18, 2025

Así, al igual que España, han pedido auxilio a la UE países como Grecia, Bulgaria, Albania y Montenegro. En este sentido, el número de activaciones en lo que va de 2025 ya equivale al número de despliegues ante incendios forestales registrados el año pasado.

En 2019, la Comisión Europea modernizó el Mecanismo de Protección Civil y creó rescEU, con el objetivo de proteger todavía más a los ciudadanos frente a los desastres y gestionar mejor los riesgos emergentes.

RescEU comprende una flota de aviones y helicópteros de extinción de incendios, un avión de evacuación médica y varias reservas esenciales, alojadas en ubicaciones estratégicas en 22 Estados miembros y países participantes del Mecanismo.

Entre las mencionadas reservas esenciales que incorpora este sistema destacan hospitales de campaña, medios de transporte, suministros energéticos y de refugio, servicios médicos críticos y equipos para responder a emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN).

Una nueva flota de 12 aviones apagafuegos

A principios de 2024, ante la previsión de una mayor intensidad y frecuencia de los incendios forestales de cara a los próximos años, la Comisión Europea destinó 600 millones de euros a la compra de 12 aviones hidrantes.

Estas aeronaves conformarán la flota permanente de rescEU y tendrán su base en Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y Grecia. Se espera que las mismas estén disponibles durante la temporada de incendios forestales de 2028.

Avión anfibio modelo DHC-515 De Havilland Aircraft

La aeronave elegida por la UE es el DHC-515, fabricado por la empresa canadiense De Havilland, que es el diseño superador de los modelos que integran la actual flota española.

El DHC-515 equipara a sus antecesores en cuanto a vida útil, robustez e ingeniería, pero está equipado con una aviónica de última generación con pantallas digitales multifunción.

Además, posee equipos de navegación 3D y visión nocturna, detalles de suma importancia para las descargas de hasta 7.000 litros de agua a baja altura que deben llevar a cabo para contener las llamas.