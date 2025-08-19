Los 7 aviones apagafuegos adquiridos por Defensa el verano pasado no entrarán en servicio antes de 2028

Los devastadores incendios forestales que sacuden a buena parte del país están revelando las carencias tanto de personal como de medios mecánicos disponibles ante estas catástrofes.

Dentro de esta ecuación, las aeronaves han demostrado ser claves en los incendios forestales más severos. Y, dentro de estas, las Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio por su capacidad de arrojar agua y la pericia de sus tripulaciones.

Precisamente, hace muy poco más de un año, desde el Ministerio de Defensa se iniciaron los trámites para que el 43 Grupo cuente con los aviones apagafuegos más avanzados de su clase: los DHC-515.

El Consejo de Ministros que se celebró el 4 de junio de 2024 aprobó "un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto" por parte de Hacienda para que el Ministerio de Defensa pudiera hacer frente a la mencionada renovación.

Solo un mes después, en el Consejo del 2 de julio se autorizó la "celebración de un contrato para la adquisición de 7 aviones modelo DHC-515, los sistemas e infraestructuras necesarios para su entrada en servicio y el soporte logístico".

Este contrato, ya en el seno de Defensa, está valorado en 375 millones de euros distribuidos en 7 anualidades. La primera, correspondiente al pasado 2024, con 102 millones de euros y la segunda, del presente año, con 34 millones.

La última referencia oficial a la compra de los aviones está reflejada en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa publicado por el Gobierno en abril de este mismo año.

CL-415 del 43 Grupo de España Ejército del Aire y del Espacio

Dentro de la categoría de "Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales", se detalla una partida de 661,29 millones de euros en los que se incluyen partidas para mejorar los "servicios de navegación y transporte aéreo prestados a organismos nacionales e internacionales". Además de los 7 aviones.

A partir de 2028

"La flota actual de aeronaves apagafuegos tiene cierta antigüedad", reconocen en el documento extraído del Consejo de Ministros. "Por lo que se hace necesario adquirir un conjunto de unidades que permitan reemplazar las bajas que se van a ir produciendo".

Asimismo, el modelo elegido para este programa es "la única aeronave que presenta prestaciones equivalentes a las de la actual flota", cuyo fabricante es De Havilland Aircraft Canadair.

La flota actual del 43 Grupo se compone igualmente de aviones del fabricante canadiense, en sus versiones C-215T —la más antigua— y C-415. Contar con una flota homogénea es clave para mejorar todos los procesos logísticos, de mantenimiento e instrucción del personal, por lo que la elección más directa es la del DHC-515.

Sin embargo, los plazos del fabricante no son nada halagüeños para la urgencia de efectivos por la que atraviesa España. En septiembre del 2024, la compañía comenzó a ensamblar la primera unidad de este último modelo que no llegará a su primer cliente hasta dentro de 3 años. Como mínimo.

La Fuerza Aérea de Grecia realizó el pedido de siete unidades del DHC-515 cuatro meses antes que España y planea recibir las primeras unidades en 2028. Asimismo, el lote no se completaría hasta el 2031, según la revista especializada Skies.

DHC-515 De Havilland Canada

Teniendo en cuenta que el pedido español es posterior, es muy probable que los plazos de recepción de las primeras unidades para el 43 Grupo también se dilaten.

Por el momento, no hay una fecha estimada de llegada de los nuevos aparatos, pese a reconocerse desde el Gobierno "la cierta antigüedad" de las aeronaves que cada año acumulan cientos de horas de vuelo.

La nueva aeronave también ha sido elegida por el Mecanismo de Protección Civil de la UE para la creación, a nivel europeo, de "una capacidad permanente para la extinción de incendios".

En total, como parte de esta fuerza comunitaria, se financiarán 12 aeronaves a repartir entre varios países. A España le corresponden 2 unidades, que se incluyen dentro del lote de 7 anunciado por el Gobierno en verano de 2024.

Antes incluso de firmarse las nuevas adquisiciones, en 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica inició un proceso de actualización de los C-215T. Sin embargo, según ha apuntado The Objective, el proceso de modernización de las plataformas ha quedado en suspenso por problemas burocráticos.

DHC-515

"Basado en el pedigrí del renombrado Canadair CL-415, el DHC-515 es un nuevo avión anfibio multimisión especialmente diseñado para la extinción de incendios", según lo describe el fabricante.

DHC-515 De Havilland Canada

Dispone de un conjunto de aviónica de última generación, cubriendo de esta forma una de las carencias más importantes de las versiones anteriores, y permite el entrenamiento de las tripulaciones al disponer de un simulador de vuelo completo.

El DHC-515 "ofrece capacidades excepcionales de extinción de incendios" a través del medio aéreo con "una arquitectura flexible que, en combinación con los tanques de agua internos, puede equiparse como fumigadora para el control de insectos o de dispersante para derrames de petróleo".

La aeronave tiene una envergadura de 28,6 metros y una longitud de 19,8 metros. El peso máximo al despegue sobre agua asciende hasta las 21 toneladas, donde se incluyen los 6.137 litros del depósito de agua y los 680 litros de espumante.