El Ejército de Tierra pone en alerta a batallones de Asturias, Galicia y Extremadura ante la intensidad de los incendios

Personal de la UME junto a un helicóptero en un incendio UME

Junto a los más de 3.000 efectivos de la UME desplazados en los incendios más virulentos, un importante número de militares del Ejército de Tierra también se encuentran desplegados sobre el terreno con diferentes misiones.

Mientras el personal desplazado lucha contra las llamas y ayuda en tareas logísticas clave, otras unidades se mantienen en alerta por si tienen que ser desplegadas en el menor tiempo posible.

Fuentes del Ejército de Tierra han confirmado a EL ESPAÑOL que varios batallones ubicados en Asturias, Galicia y Extremadura están avisados y preparados para una movilización inmediata si así lo requiere la evolución de las llamas.

Para ello, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas activó el pasado 11 de agosto la Sala de Operaciones del Centro de Situación donde se recibe toda la información disponible y se coordina. En ella, hay ahora mismo destinados 15 analistas que se reparten el trabajo en turnos durante las 24 horas del día.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que unos 50 militares del Ejército de Tierra están desplegados en Astorga (León) en tareas de logística y apoyo a autoridades civiles. En particular, realizando labores de alojamiento para el personal desplazado a la zona.

El Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II) ha desplazado a la zona noroeste peninsular a helicópteros AS 532 Cougar y EC-135 con sus respectivas tripulaciones y personal necesario para la operación.

En total, como parte del BHELEME II, hay desplazadas en la zona unos 150 militares del Ejército de Tierra. El Cougar es un helicóptero concebido para la lucha directa contra las llamas y la evacuación médica, mientras que el rol del EC-135 es de puesto de mando, reconocimiento y evacuación.

Cougar del BHELEME II Ejército de Tierra

Desde Colmenar Viejo (Madrid), también se han desplazado dos helicópteros Chinook del Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) junto con toda su tripulación para el traslado de efectivos hasta León.

Asimismo, hay otro Chinook preparado en la base para activarse de forma inmediata en caso necesario, según han indicado desde el Ejército. Esto suma otras 75 personas desplegadas.

Operación Centinela

Desde el Ministerio de Defensa también se han activado un total de 35 patrullas bajo la operación Centinela Gallego y con el objetivo de la vigilancia de las zonas afectadas y la prevención de incendios.

La Brigada Galicia VII estará desplegada en patrullas terrestres entre este 15 de agosto y hasta el próximo 30 de septiembre. El acto de presentación de la operación, que este año cumple su 18ª edición, se realizó el pasado 7 de agosto.

Se trata de 5 patrullas más que el despliegue de 2024 y se desplegarán en 8 distritos forestales en un total de 39 municipios de toda la geografía gallega.

Las patrullas estarán formadas fundamentalmente por miembros del Ejército de Tierra, con 30 patrullas, y por el Tercio Norte de Infantería de Marina, con las 5 restantes.

En cuanto a las del Ejército de Tierra, las 30 patrullas estarán formadas por personal de la BRILAT y serán las encargadas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Por otro lado, los infantes de marina, con base en Ferrol, realizarán su trabajo en la zona sur de la provincia de La Coruña.