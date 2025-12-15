La UE avisa de que el Donbás no es el objetivo final de Putin: "Si lo consigue, avanzará para tomar toda Ucrania"

El préstamo de reparaciones propuesto permitiría a Ucrania acceder a 90.000 millones en 2026-2027, usando activos rusos confiscados, aunque la decisión final se tomará en la próxima cumbre europea.

Los líderes europeos negocian un paquete financiero para Ucrania, basado en fondos rusos congelados, aunque Bélgica y otros países muestran reticencias por posibles represalias del Kremlin.

Mientras EE.UU. presiona para un acuerdo de paz rápido que implique la cesión del Donbás, la UE busca garantizar una paz sostenible y rechaza premiar la agresión rusa.

La UE advierte que el objetivo de Putin no es solo el Donbás, sino toda Ucrania, y que si Ucrania cae, otras regiones también estarán en peligro.

"Para Ucrania, esta es una semana de todo o nada en materia de apoyo financiero", ha subrayado la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la reunión de ministros de Exteriores de los 27 que se celebra este lunes en Bruselas.

Por un lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prosigue las negociaciones en Berlín con emisarios de Donald Trump sobre un eventual plan de paz. La Casa Blanca presiona a Kiev para que acepte ceder territorios a Rusia -en particular en el Donbás- con el fin de cerrar un acuerdo rápido a cualquier precio.

En el extremo opuesto, los líderes europeos, con una nutrida delegación desplazada a Berlín y encabezada por el propio canciller Friedrich Merz, se esfuerzan por blindar a Kiev frente a esa ofensiva de Trump y reforzar su capacidad de aguantar frente a las exigencias de Washington.

"Tenemos que entender que Donbás no es el objetivo final de Putin. Si consigue Donbás, entonces la fortaleza cae, y después sin duda avanzarán para tomar toda Ucrania. Y si Ucrania cae, otras regiones también estarán en peligro. Lo sabemos por la historia y deberíamos aprender de la historia", ha avisado Kallas.

La Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha aplaudido los "esfuerzos de paz" de EEUU, pero también ha dejado claro que la UE quiere "un alto el fuego que dure y una paz sostenible". "Para una paz sostenible, no debe haber ningún apaciguamiento del agresor. Si se recompensa la agresión, habrá más", sostiene.

En este sentido, Kallas ha reclamado "garantías de seguridad" para evitar que Rusia pueda atacar de nuevo en el futuro a Ucrania, y no en sentido contrario. "En los últimos 100 años, Rusia ha atacado al menos a 19 países, algunos hasta tres o cuatro veces. Ninguno de esos países ha atacado jamás a Rusia, así que no necesitan ninguna garantía de seguridad", afirma.

En paralelo al diálogo en Berlín, los líderes europeos intensifican las negociaciones para lanzar un salvavidas financiero a Kiev que le permita seguir resistiendo durante los dos próximos años. El viernes, la UE aprobó congelar a perpetuidad los 210.000 millones de fondos del Banco de Rusia inmovilizados en territorio comunitario desde el estallido de la guerra.

Sin embargo, todavía queda la parte más difícil del trabajo: lograr un acuerdo para enviar los fondos rusos a Ucrania en forma de un 'préstamo de reparaciones', que Kiev solo tendría que devolver si Moscú le compensa por los daños de la guerra. Bruselas ha propuesto un crédito de 90.000 millones para cubrir 2026-2027.

Sin embargo, Bélgica mantiene su oposición al 'préstamo de reparaciones' porque sostiene que se trata de una confiscación del dinero ruso y teme convertirse en objetivo prioritario de las represalias del Kremlin. El primer ministro belga, Bart de Wever, ha logrado recabar el apoyo de otros países como Italia, Bulgaria o Malta.

La decisión final tiene que adoptarse en la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves 18 de diciembre en Bruselas. "No saldremos de la reunión antes de obtener un resultado", ha dicho Kallas, parafraseando al presidente del Consejo, António Costa, que ya dijo que el encuentro podría alargarse hasta el sábado.

"La opción más creíble es el préstamo de reparaciones, y en eso estamos trabajando. Aún no estamos ahí, y es cada vez más difícil, pero estamos haciendo el trabajo. Todavía tenemos algunos días", asegura la jefa de la diplomacia de la UE.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo belga, Maxime Prévot, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que las dudas de Bélgica "son legítimas", pero se ha mostrado convencido de que "se pueden encontrar soluciones para ello". "Yo creo que no tiene que ser ese el obstáculo que impida que se puedan utilizar esos recursos", sostiene Albares.

"El préstamo de reparaciones se basa en los activos rusos congelados. Eso significa que no proviene del dinero de nuestros contribuyentes, lo cual también es importante. Y además envía una señal clara de que, si haces todo este daño a otro país, tienes que pagar las reparaciones", ha insistido Kallas.

¿Podría la UE aprobar el 'préstamo de reparaciones' con el voto negativo de Bélgica, dado que no se requiere unanimidad sino solo mayoría cualificada? "Sin Bélgica, creo que no sería muy fácil, porque ellos tienen la mayoría de los activos, y creo que es importante que estén a bordo", responde la Alta Representante.