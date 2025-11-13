Zelenski reacciona para sortear el caso de corrupción que afecta a su Gobierno: aprueba sanciones contra su exsocio

Volodímir Zelenski condecora a un militar ucraniano durante su visita al frente de Zaporiyia este miércoles. Reuters

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ratificado las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania a su antiguo socio y propietario del 50% de la productora que el actual jefe del Estado fundó en sus tiempos de actor, el empresario Timur Mindich.

La Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusa a Mindich, prófugo de la Justicia, de ser el cabecilla de una trama en la que participaron al menos dos ministros que habrían utilizado su posición en el Gobierno para forzar a empresas con contratos con la compañía pública de energía atómica a pagarles sobornos.

Según la NABU, la red blanqueó al menos 100 millones de dólares obtenidos por estos medios.

Además de a Mindich, Zelenski también ha refrendado las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional y que estarán en vigor durante tres años contra el responsable de las finanzas del empresario, Oleksandr Tsukerman. Según el medio Ukrainska Pravda, este último también está siendo investigado en EEUU por otro caso de blanqueo.

Mindich salió del país horas antes de que la NABU empezara a hacer redadas contra los sospechosos en la investigación, que ha recibido el nombre de Operación Midas y ha sacudido a la opinión pública ucraniana por el grado de cercanía de algunos de los implicados con Zelenski. Tsukerman también salió de Ucrania antes de que comenzaran las redadas de la agencia anticorrupción.

Las sanciones firmadas por Zelenski suponen la congelación de los activos de las personas contra las que van dirigidas, que tampoco podrán seguir haciendo negocios en Ucrania.

Los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, han presentado su dimisión, que debe ser ahora aprobada por el Parlamento, por su responsabilidad en el caso.

Galushchenko era ministro de Energía cuando los hechos ocurrieron y está investigado como participante en la trama. Grinchuk saldrá del Gobierno al ser su departamento responsable de la empresa Energoatom que se utilizó para montar la trama.

El jefe de la oposición, Petró Poroshenko, contra el que Zelenski también ha dictado sanciones durante esta guerra, ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno y la entrada de la oposición en un nuevo Ejecutivo.

Zelenski habló este jueves por teléfono con el canciller alemán Friedrich Merz y le aseguró que habría plena transparencia y apoyo a los organismos independientes en la lucha contra la corrupción. Según un comunicado del Gobierno germano, el mandatario ucraniano se comprometió a aplicar medidas rápidas para recuperar la confianza del pueblo y de los socios europeos e internacionales