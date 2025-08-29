La UE sopesa enviar instructores militares a Kiev para formar al Ejército ucraniano si se logra una tregua

La Unión Europea sopesa enviar una misión de instructores militares a Kiev para formar y entrenar al Ejército ucraniano en caso de que se alcance una tregua o alto el fuego con Rusia, una iniciativa que se había descartado hasta la fecha por miedo a un enfrentamiento directo con Vladímir Putin.

Esta eventual operación se ha discutido durante la reunión informal de ministros de Defensa de los 27 que se ha celebrado este viernes en Copenhague, en la que España ha estado representada por Margarita Robles. Formaría parte de las "garantías de seguridad" que Bruselas está dispuesta a aportar a Ucrania para prevenir una nueva agresión de Moscú.

En todo caso, los dirigentes de la UE alejan la posibilidad de una tregua, sobre todo después del brutal ataque del Kremlin contra Kiev en la madrugada del miércoles a jueves, que mató a una veintena de personas y provocó daños considerables en la delegación europea y el British Council.

"Está claro que la reunión entre el presidente Zelenski y el presidente Putin no va a producirse. Eso contradice lo que acordaron el presidente Trump y el presidente Putin la semana pasada, cuando estuvimos juntos en Washington", lamentaba el canciller alemán, Friedrich Merz, a su llegada a una reunión con Emmanuel Macron.

"Celebro que ha habido un amplio apoyo para ampliar el mandato de nuestra Misión de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM) con el fin de proporcionar formación y asesoramiento dentro de Ucrania tras cualquier tipo de tregua", ha explicado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, al término de la reunión en Copenhague.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, durante la reunión de este viernes en Copenhague Unión Europea

"Ello podría incluir el despliegue de instructores de la UE en academias e instituciones militares dentro de Ucrania, en paralelo a la misión civil que ya contribuye a reforzar la resiliencia del país frente a los ataques híbridos rusos", ha explicado la ex primera ministra de Estonia.

La UE es hasta la fecha el mayor proveedor de entrenamiento militar para Ucrania, ya que ha formado a más de 80.000 soldados ucranianos desde el estallido de la guerra. Pero lo ha hecho fuera del territorio del país, en los Estados miembros.

Por ejemplo, las Fuerzas Armadas españolas han formado a más de 8.000 militares ucranianos en nuestro país que, posteriormente, se han reincorporado a sus unidades para luchar contra la invasión de su territorio, según ha informado el ministerio de Defensa. Los cursos se dirigen desde el cuartel general del Toledo Training Coordination Centre.

Sin embargo, ampliar el mandato de esta misión para permitir el envío de instructores de la UE a Ucrania requeriría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Algo muy improbable debido al veto de la Hungría de Víktor Orbán, el principal aliado de Putin en Bruselas.

De hecho, la jefa de la diplomacia comunitaria ha lanzado este viernes un llamamiento a Budapest para que desbloquee los 6.600 millones de ayuda militar a Ucrania del Fondo Europeo para la Paz, que están congelados desde hace más de dos años por el veto de Orbán.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, a su llegada a la reunión de Copenhague Unión Europea

Kallas sostiene que este dinero podría utilizarse para el nuevo programa puesto en marcha por la OTAN, que permite a los aliados europeos comprar armamento estadounidense para destinarlo a Ucrania.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, la UE y sus Estados miembros han destinado 63.000 millones de euros en apoyo militar al Gobierno de Volodímir Zelenski, de los cuales 25.000 millones corresponden a este año 2025.

En su debate de este viernes, los ministros de Defensa han coincidido en que la UE debe ofrecer a Ucrania garantías de seguridad "sólidas y creíbles" y tendrá que asumir la mayor parte del esfuerzo.

Los europeos le han pedido a Trump que Estados Unidos preste una cobertura de último recurso en caso de ataque de Rusia, por ejemplo, con su fuerza aérea. El presidente norteamericano dijo tras la cumbre en Washington de la semana pasada que está dispuesto a considerarlo, pero sin comprometerse en ningún sentido.

La reunión de los ministros de Defensa en Copenhague coincide con la gira que ha iniciado este viernes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por los Estados miembros que están en primera línea del frente de guerra para mostrar la solidaridad de la UE y discutir sobre el refuerzo de la seguridad y la defensa.

La alemana ha iniciado su ronda con viajes este viernes a Letonia y Finlandia y continuará en los próximos días por Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía.