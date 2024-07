EEUU eleva a alerta máxima todas sus bases militares en Europa por la amenaza terrorista

La comunidad militar de Estados Unidos sirviendo en Europa recibió un comunicado el domingo pasado por parte del Cuartel General del Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart (Alemania). El anuncio toma lugar pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y mientras se celebra la Eurocopa en Alemania. Existen cinco niveles de protección de la fuerza antiterrorista: ‘Normal’, ‘Alpha’, ‘Bravo’, ‘Charlie’ y ‘Delta’.

Las condiciones de la protección de la fuerza antiterrorista (niveles progresivos de un sistema de amenaza terrorista que establecen medidas de seguridad que deben adoptarse ante las posibles amenazas) han sido elevadas, de todas las bases estadounidenses en Europa, a ‘Charlie’ hasta nuevo aviso. Esta medida, del segundo nivel más alto, se utiliza cuando se produce un incidente o cuando se recibe información indicando que es “probable que se produzca algún tipo de actividad terrorista o atentado contra el personal [militar] o las instalaciones [militares]”. El peligro no sólo está en el extranjero, sino también dentro de Estados Unidos.

Un oficial informó a la CNN que no se ha visto este nivel de amenaza en Europa desde hace casi 10 años. La acción del cuartel general en impulsar ‘Charlie’ como protección de la fuerza antiterrorista significa que el Pentágono ha recibido información sobre una “amenaza-activa fiable”. El sábado pasado, la base aérea Spangdahlem en la Alemania Occidental comunicó que como prevención los aviadores de la unidad ‘52º Ala de Combate’ tienen prohibido utilizar sus uniformes fuera de la base aérea y, por tanto, deben utilizar ropa civil, informa Stripes and Stars. Esta combinación de factores "podría afectar a la seguridad de los miembros del servicio destinados en el teatro de operaciones europeo", no relacionados con una única amenaza, explica Sabrina Singh, portavoz del gobierno estadounidense. Es decir, no relacionados ni con el torneo de la Eurocopa ni con los Juegos Olímpicos.

En el primer fin de semana del mes, se llevó a cabo una operación encubierta coordinada en tres diferentes ciudades estadounidenses. Ocho individuos a los que se sospecha —por Joint Terrorism Task Force del FBI— de estar vinculados con el Estado Islámico (ISIS), fueron arrestados por personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), confirmó el New York Post. Los oficiales aseguraron que los individuos tenían antecedentes penales limpios cuando cruzaron la frontera mexicana a Estados Unidos. El JTTF lleva meses consciente de una posible amenaza terrorista con origen en Europa Central, lo que impulsó a que el FBI vigilara el grupo.

Alemania tiene la comunidad estadounidense militar más grande fuera del país, si se junta la base aérea en Ramstein con la base de Renania-Palatinado, que tiene a más de 40.000 miembros militares, familiares de ellos, civiles y contratistas del departamento de defensa, explica Stars and Stripes. Además, cuenta con 14.000 civiles del Departamento del Ejército que trabajan para Washington en el continente con más de 21.000 familiares, junto con 7.000 fuerzas asignadas para apoyar la resolución atlántica. Estados Unidos tiene cuarteles en cinco países europeos: Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y España.

Las bases militares en Italia, Bulgaria y Rumanía también mandaron comunicados, aclara Stars and Stripes. Un atentado contra un personal o una base militar sería catastrófico. El director del FBI, Christopher Wray, lleva años advirtiendo de posibles atentados contra los estadounidenses. En agosto de 2022, explicó que le preocupa que Al Qaeda “se reconstituya” y que el Estado Islámico se aproveche del “deterioro del estado de seguridad, y que los terroristas se inspiren en lo que ven allí”; incrementando las inquietudes de posibles ataques en suelo estadounidense. También advirtió que el país se encuentra en constantes ataques de espionaje por parte de China, particularmente el sector económico que es víctima de ello cada 12 horas.

“Nuestras autoridades de seguridad están haciendo todo lo posible para proteger [la Eurocopa] contra cualquier amenaza”, aclaró Nancy Faeser, la ministra federal del Interior para la Construcción y la Patria alemana en una conferencia de prensa el 7 de junio. Sus principales enfoques son crímenes violentos, carterismo, ataques cibernéticos, desinformación y amenazas extremistas y terroristas.

El director de la Agencia Federal de Investigación dijo el 4 de junio que ha visto “la amenaza de terroristas extranjeros crecer significativamente después del 7 de octubre”. Wray mencionó en su declaración que ya antes del ataque sorpresa de Hamás a Israel existía un riesgo de violencia en Estados Unidos. “Desde entonces, hemos sido testigos de cómo una multitud de organizaciones terroristas extranjeras han instado a cometer atentados contra los estadounidenses y nuestros aliados.” Su mayor preocupación es que grupos pequeños o individuos se inspiren del conflicto en el Medio Oriente y lleven a cabo ataques en suelo estadounidense, como los ocho nacionales rusos.

El Washington Institute informa que el 11 de marzo dos presuntos miembros del EI fueron detenidos en Stuttgart. En abril, se condenó a dos iraquíes en Baviera, sospechados de cometer crímenes contra la humanidad, de guerra, de genocidio y de pertenecer al Estado Islámico. El 20 de junio se sentenció a un iraquí por haber entrado a Alemania en octubre de 2022 para cometer atentados en nombre del Estado Islámico. El 7 de junio, en Colonia, detuvieron a un hombre afgano con “motivaciones islámico-radicales” que apuñaló a varias personas en una protesta contra el islam. Antes de su detención fue reconocido en vídeos subidos en canales del ISIS del Jorasán en YouTube. El 10 de junio se detuvo a un presunto “simpatizante de la organización terrorista extranjera Estado Islámico”. En París, el 22 de mayo las autoridades francesas presentaron cargos contra un joven de 18 años acusado de “un complot dirigido contra los espectadores que asistieron a los partidos de fútbol” en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

'Bravo' en Estados Unidos

La detención de los ocho individuos presentó cargos de inmigración, aunque la razón yace en posibles vínculos con el Estado Islámico. En un futuro podrían ser acusados de terrorismo. Uno de los arrestados ingresó al país utilizando la aplicación móvil CBP One, con la que los inmigrantes solicitan citas para ser procesados de forma más eficiente y ordenada, “eliminando al mismo tiempo a los traficantes sin escrúpulos que ponen en peligro a los inmigrantes vulnerables y se aprovechan de ellos”. Kari Lake, senadora republicana del estado de Arizona, confirmó a través de una publicación en X que los detenidos son nacionales rusos, pero vivieron en Tayikistán antes de asentarse en Estados Unidos. También aclaró que es el mismo país del cual “cuatro terroristas cruzaron la frontera a Rusia y asesinaron a 145 espectadores del concierto durante el ataque terrorista el 22 de marzo”.

El grupo responsable por el atentado terrorista en Moscú, el Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), ha sido responsable del ataque terrorista más letal en Europa desde 2004. Según la misión estadounidense en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la agresión cometida fue probablemente para demostrar “su capacidad para extender su influencia más allá del sur de Asia” y por la “intervención militar contra el Estado Islámico en Siria”, además de “la relación que Rusia mantiene con los talibanes”. Las condiciones de la protección de la fuerza antiterrorista activaron el nivel Delta.

El flujo de migración mejor controlado durante la presidencia de Donald Trump muestra que en cuatro años fiscales entraron un total de 11 terroristas, mientras que en el gobierno de Biden han cruzado, hasta el momento, 362. En el año fiscal de 2023, Washington Examiner publicó que la Patrulla Fronteriza capturó a más de 172 terroristas, conocidos o sospechosos, que entraron desde México o Canadá.

Después de la operación llevada a cabo en tres ciudades estadounidenses, Ted Cruz publicó en X que no le sorprendió lo que ocurrió, pues se veía venir. Durante más de un año ha dicho que esto “es lo más susceptible que ha sido Estados Unidos a un ataque terrorista desde el 11 de septiembre de 2001”, dijo, y dejó claro que aquel era “resultado directo de las políticas fronterizas de Joe Biden”. El país norteamericano vive en un estado informal de protección 'Bravo', aplicado cuando existe una amenaza mayor o más previsible de actividad terrorista.

Jack Tomarchio, exdirector de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, contestó respecto a los ocho aprehendidos que es posible que las autoridades federales “les dejaran entrar en el país para ayudar a guiar a las fuerzas de seguridad hacia una amenaza aún mayor”, cita el medio de Pensilvania ABC 6. Tomarchio explicó que ha habido casos donde sabían que los individuos planeaban algo o estaban por hacer algo y era importante “saber con quién estaban relacionados”, ya que de lo contrario no los hubieran podido detener.