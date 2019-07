Bruselas estudia denunciar a España ante el TJUE por no tomar medidas contra la contaminación

La Comisión Europea estudia denunciar en las próximas semanas a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber tomado suficientes medidas para combatir la contaminación ambiental, en particular en Madrid y Barcelona. La decisión, que constituye el primer paso para una multa millonaria contra España, podría adoptarse ya el próximo 25 de julio si las autoridades españolas no presentan antes un plan de actuación urgente, según han explicado este jueves fuentes comunitarias.

La amenaza del Ejecutivo comunitario se produce después de que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya anunciado su intención de revertir la zona de bajas emisiones Madrid Central. En público, el Ejecutivo comunitario insiste en que "no comenta anuncios de medidas concretas adoptadas a nivel local". Fuera de micro, fuentes comunitarias resaltan que "está claro que si Madrid no aplica las medidas, eso no va a ayudar".

España ya se salvó de sanciones de Bruselas en mayo del año pasado gracias a las medidas urgentes presentadas por las autoridades españolas, entre las que se encontraba Madrid Central. La Comisión llegó a la conclusión de que estas iniciativas serían suficientes para resolver los problemas, siempre que se aplicaran de forma completa y urgente, y decidió paralizar temporalmente el expediente.

Sin embargo, el comisario de Medio Ambiente, el socialista maltés Karmenu Vella, ha enviado esta semana una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la que alerta sobre "la grave situación de la calidad del aire en España". Los niveles de dióxido de nitrógeno, un contaminante generado sobre todo por los coches, superan de nuevo los umbrales que marca la legislación de la UE. La mala calidad del aire provoca 30.000 muertes prematuras al año en España, según los datos de Bruselas.

"Parece que las medidas anunciadas y puestas en marcha hasta ahora no son suficientes para corregir los incumplimientos en las zonas afectadas y cumplir plenamente los valores límite en materia de calidad del aire de aquí a 2020", se queja.

Por eso, el comisario de Medio Ambiente reclama en particular a Madrid y Barcelona que redoblen los esfuerzos para combatir la polución. "Todos los actores en todos los niveles de gobierno deberían movilizarse y contribuir al diseño y la aplicación de medidas eficaces en materia de calidad de aire a nivel nacional, regional y local con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE y salvaguardar la salud de la población", concluye la breve misiva fechada el martes 9 de julio.

La ministra de Medio Ambiente ha explicado que ya ha remitido la carta de Vella al alcalde de Madrid y al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y les ha ofrecido cooperación en la puesta en marchad de nuevas medidas anticontaminación.

Bruselas ya ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido por no haber tomado medidas suficientes para rebajar los niveles de dióxido de nitrógeno. Otros 16 Estados miembros han sido expedientados.