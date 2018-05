España se libra de sanciones de la UE por superar los topes de contaminación

El Gobierno de Mariano Rajoy se salva en el tiempo de descuento de sanciones de Bruselas por superar sistemáticamente los topes de contaminación ambiental que marca la legislación de la UE, especialmente en Madrid y Barcelona. La Comisión Europea ha decidido este jueves no cumplir su amenaza de presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE). Considera que las últimas medidas que se están adoptando o están previstas para combatir la polución serán suficientes para resolver los problemas, siempre que se apliquen de forma completa y urgente. Pero avisa de que mantendrá una vigilancia reforzada para evitar nuevos desvíos.

En contraste con el caso español, el Ejecutivo comunitario sí que ha decidido actuar este jueves contra Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría, Italia y Rumanía. Estos seis Estados miembros "no han presentado medidas creíbles, eficaces y oportunas para reducir la contaminación", pese al ultimátum que recibieron en la cumbre sobre calidad del aire celebrada en enero.

En la misma situación que España se encuentran República Checa y Eslovaquia. Bruselas verificará que los tres países apliquen de inmediato las medidas prometidas. Si no lo hacen, reactivará el procedimiento sancionador. "La Comisión va a vigilar muy estrechamente no sólo a los 6 países a los que hemos llevado al Tribunal, sino sobre todo a estos tres. Es cierto que no les hemos denunciado, pero eso no significa que estén fuera de peligro", ha dicho a una pregunta de EL ESPAÑOL el comisario de Medio Ambiente, el maltés Karmenu Vella.

España promete cumplir en 2020

En el caso de España, las medidas clave que han decantado la decisión de Bruselas han sido el Plan Nacional de Calidad de Aire aprobado en diciembre de 2017 y las iniciativas anunciadas por los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para restringir las emisiones contaminantes. "España nos ha indicado que espera cumplir plenamente los límites (de contaminación) en el año 2020 o incluso antes", explican a este periódico fuentes comunitarias. Además, las autoridades españolas han pedido a Bruselas mantener un diálogo reforzado sobre estas cuestiones.

En el caso español, los límites para partículas finas (PM10) se superan de forma sistemática en dos zonas: Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Andalucía). Por lo que se refiere al dióxido de nitrógeno, un contaminante generado sobre todo por los coches, el umbral se supera en siete zonas, en particular en Madrid y el área metropolitana de Barcelona. La mala calidad del aire provoca 30.000 muertes prematuras al año en España, según los datos de Bruselas.

Nueva norma para reducir las emisiones de los camiones

En paralelo, Bruselas ha presentado este jueves la primera norma de la historia para reducir las emisiones contaminantes de los camiones. En 2025, las emisiones de C02 de los vehículos pesados tendrán que ser un 15% más bajas que en 2019, mientras que para 2030 se plantea un objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30%.

La Comisión sostiene que estos objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y permitirán a los transportistas -en su mayoría pymes- obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25.000 euros en cinco años). A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO2, la Comisión está facilitando un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los neumáticos.