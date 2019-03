Los liberales europeos eligen a Garicano para optar a un alto cargo en la UE

Los liberales europeos han elegido este jueves en Bruselas al gurú económico de Ciudadanos, Luis Garicano, para optar a un alto cargo de la UE en los próximos meses. Garicano forma parte del denominado "Equipo Europa" que el partido ALDE ha escogido para reforzar su perfil de cara a las elecciones europeas de mayo. Un grupo de siete personas (cinco mujeres y dos hombres) en el que la auténtica estrella es la comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, que se ha labrado una enorme popularidad en círculos europeos por sus sanciones récord contra los gigantes tecnológicos de EEUU y que se perfila como la candidata a sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión.

De Garicano, los liberales europeos destacan su "formación de alto nivel en economía". No obstante, el cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas no ha querido aclarar a qué cargo aspira. "Eso se tendrá que decidir más adelante, dependiendo de los apoyos. Ahora a lo que aspiro es a que los ciudadanos entiendan nuestro mensaje y nos apoyen", ha dicho en declaraciones a la prensa escoltado por Maite Pagazaurtundúa y Javier Nart, que irán con él en la lista.

Las últimas proyecciones sitúan a los liberales europeos como el tercer grupo político en la Eurocámara con 75 de los 705 escaños. Sin embargo, su influencia podría ser mayor que en la actual legislatura porque los populares y los socialistas europeos los necesitan imperativamente para completar una mayoría proeuropea capaz de resistir al auge de las fuerzas nacionalistas y populistas. Este peso reforzado les capacita para exigir cargos en la UE en el reparto que tendrá lugar tras los comicios.

Además, ALDE todavía espera sumar a sus filas a los eurodiputados de La República en Marcha de Emmanuel Macron (24, según las encuestas). "El partido de Macron va a estar y contamos con ellos para todas las decisiones que vayamos a tomar en el futuro", asegura el líder de la formación naranja. La ministra de Asuntos Europeos de Macron y posible cabeza de lista, Nathalie Loiseau, criticó la participación de Vox como apoyo externo en pacto de Andalucía entre Cs y PP, pero Garicano asegura que las tensiones se han resuelto.

Ciudadanos cuenta con el partido de Macron

"Estamos en contacto con ellos y estamos satisfechos con nuestra relación con ellos. Ha habido cosas que les hemos explicado y creo que la relación es completamente fluida, no hay ninguna distancia en ese sentido", ha señalado. Garicano asegura que los liberales europeos han entendido que Ciudadanos no ha llegado a "ningún pacto con Vox" en Andalucía. "No hemos pactado con la extrema derecha y esos pactos no los contemplamos", ha insistido.

Pese al desencuentro sobre las primarias de Cs en Castilla y León, Garicano ha explicado que se siente "absolutamente respaldado" por Albert Rivera en su carrera europea. "Hemos tenido una diferencia muy concreta de criterio en un tema muy concreto, y estamos absolutamente de acuerdo en todo sobre lo que tiene que hacer Ciudadanos", ha señalado.

Con su elección de un "Equipo Europa", los liberales europeos se desmarcan del modelo de candidato único a presidir la Comisión Europea que sí han seguido el PP europeo (con el alemán Manfred Weber) y los socialistas (con el holandés Frans Timmermans). Además de Garicano y Vestager, forman parte del grupo el belga Guy Verhofstadt, la italiana Emma Bonino, la eslovena Violeta Bulc, la alemana Nicola Beer y la húngara Katalin Cseh.

Garicano cree que "los dos grandes viejos partidos" han llevado a "una Europa un poco inmovilizada y paralizada que no ha sabido dar soluciones". "Es un momento muy difícil para Europa con el crecimiento de los nacionalismos y los populismos", sostiene el candidato de Ciudadanos. La prioridad de los liberales será "regenerar" y "modernizar" las instituciones comunitarias.