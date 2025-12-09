Trump vuelve a cargar contra la UE y cuestiona la legitimidad de Zelenski: 'Está usando la guerra para no celebrar elecciones'

El presidente de EEUU, Donald Trump, el lunes en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este martes contra la Unión Europea (UE), a la que acusó de ser un grupo de países "en decadencia" liderados por personas "débiles".

Así lo señaló en una entrevista en Politico, en la que volvió a marcar distancias con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, cuestionando incluso su legitimidad al volver a reclamar que Ucrania celebre elecciones.

"Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", declaró Trump en relación a los líderes europeos.

La semana pasada, la Administración Trump cargó también contra la UE a través de su estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que advirtió del "borrado de la civilización" de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de Bruselas a la libertad de expresión e incluso a la oposición política.

En cuanto a la guerra de Ucrania, el mandatario estadounidense achacó a los dirigentes europeos que "hablan pero no producen" y mientras tanto "la guerra sigue y sigue".

"No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos", prosiguió Trump. "No saben qué hacer", agregó.

Trump cargó también contra Zelenski, al que volvió a presionar para que acepte su plan de paz: "Va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas".

El mandatario estadounidense se mostró molesto con el ucraniano porque, según dijo, no se ha leído el último borrador de la propuesta para poner fin a la guerra. "Estaría bien que lo leyera", dijo.

En la entrevista, Trump insistió en su deseo de que Ucrania celebre elecciones cuanto antes, ya que no se celebran comicios en el país desde el año 2019.

"Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", declaró al respecto.

El republicano ya pidió elecciones en febrero de 2025 acusando entonces a Zelenski de tener un apoyo muy bajo y de aferrarse al poder en medio de la guerra. En redes sociales llegó a llamarlo “dictador sin elecciones”, apoyando así la narrativa rusa de que Zelenski carece de legitimidad pese a que la Constitución ucraniana prohíbe elecciones bajo la ley marcial.​

"Estoy decepcionado"

Trump vuelve a jugar la baza de ejercer presión sobre Zelenski, en un momento de debilidad por el escándalo de corrupción que ha afectado a su Gobierno, para forzarle a firmar la paz con Rusia. El presidente estadounidense, después de varios días de intensas negociaciones entre las delegaciones de Washington, Kiev y Moscú, afirmó este domingo que su homólogo ucraniano "no está dispuesto" a firmar el plan cocinado por su Administración.

"Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta. A su gente le encanta, pero a él no", deslizó Trump en un intercambio con periodistas antes de participar en los Kennedy Center Honors. Y añadió: "Creo que Rusia está de acuerdo, pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta. Pero él no está listo".

Las críticas de Trump a Zelenski se registran después de que los negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeran tres días de conversaciones que perseguían reducir las diferencias sobre la propuesta de la Administración norteamericana. Sin embargo, el mandatario republicano vuelve ahora a sugerir que el líder ucraniano es el que está obstaculizando el avance de las negociaciones.

Zelenski se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" de cara a encontrar una solución a la guerra.

El presidente ucraniano insistió en que no cederá territorio de Ucrania a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses.