Guía rápida y corta de las elecciones de EEUU: los diez puntos básicos para entender el duelo final de Trump y Kamala

Unos 250 millones de estadounidenses están a punto de definir, en las elecciones de este martes, el rumbo de su país y de la política mundial en los próximos cuatro años. La campaña no ha sido pacífica. Muchos temen que tampoco lo sea ni la jornada de las votaciones ni las siguientes, como ya ocurrió en 2020. Será una contienda reñida que se resolverá con el retorno al poder del expresidente republicano (y criminal convicto) Donald Trump o con el nombramiento de la demócrata Kamala Harris, que sería la primera presidenta del país.

Ahora, vamos al grano. Hemos preparado una guía rápida y corta para entender un sistema de elección lleno de particularidades.

¿Cuándo se celebran las elecciones en EEUU?

Desde hace casi dos siglos, las elecciones en Estados Unidos, que se celebran cada cuatro años, tienen lugar el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y este año, la cita con las urnas ha caído en 5 de noviembre.

¿Cómo se elige al presidente?

Técnicamente, los estadounidenses que acudan hoy a las urnas votarán por su próximo presidente, pero no lo escogerán directamente. En realidad, la última palabra la tiene el Colegio Electoral, conformado por 538 compromisarios (llamados también electores) distribuidos en los 50 estados federados en función del tamaño y la población del territorio. Así, cuando los ciudadanos depositen sus papeletas, elegirán a los electores, que serán los que luego darán su apoyo a uno u otro candidato. El elector que gane en cada estado, aunque sea por un solo punto, se llevará todos los votos electorales de ese territorio.

¿Por qué puede ganar el que tiene menos votos?

El complejo sistema electoral de EEUU permite que gane las elecciones un candidato que no haya obtenido el mayor apoyo popular, como ya sucedió en 2016, cuando Trump arrebató la presidencia a Hillary Clinton pese a que ella obtuvo tres millones de votos más. Así que todo depende de si los apoyos se concentran o no en estados clave. Porque, para ganar, un candidato presidencial necesita tener una mayoría simple de los votos electorales. Es decir, 270 electores. El problema es que, en cada estado, el elector que gana, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los votos electorales de ese territorio.

¿Cuántos candidatos hay?

Los principales candidatos a las elecciones presidenciales son Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano. Sin embargo, hay también algunos candidatos independientes y de partidos minoritarios. Así, en estos comicios también concurren el activista y escritor Cornel West, la activista medioambiental Jill Stein, que se presenta por el Partido Verde, y Chase Oliver, del Partido Libertario.

¿Se puede votar por adelantado?

Sí. Aunque los centros electorales abren a primera hora del martes, la mayoría de los estados permiten el voto por correo y el voto anticipado de forma presencial. Según los últimos datos oficiales, más de 75 millones de personas ya han emitido su voto. Esto representa más del 48% del total de votos que se depositaron en 2020.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Es difícil de decir. Estados Unidos está dividido en seis husos horarios diferentes y, para colmo, cada estado tiene una hora de apertura y cierre propia para sus centros de votación. Los primeros en acabar serán los de la zona este, estados como Kentucky o Indiana, que lo harán hacia la medianoche, hora peninsular española. Los últimos serán los de la costa oeste, como Alaska, donde los puntos de votación seguirán abiertos hasta las 6 de la mañana del miércoles. Una vez que se cierren las urnas, se podrá hacer una fotografía general de lo ocurrido. Aun así, el resultado no estará cerrado y dependerá de lo rápido que se contabilice el voto por correo y el anticipado. En resumen: conocer el resultado final puede llevar días.

¿Cuáles son los estados clave?

La mayoría de los estados tienen una preferencia muy clara por el candidato republicano o demócrata, y eso rara vez cambia. Hay, eso sí, siete estados clave, conocidos como swing state o estados bisagra, que son decisivos para el resultado. La razón: no tienen una tendencia definida. Y no sólo eso: algunos cuentan con un número importante de votos electorales. Éstos son: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte.

¿Qué dicen las encuestas más fiables?

Las encuestas más fiables asumen, casi por unanimidad, que ganará Kamala Harris, Claro: por muy poco. Todas las encuestas rigurosas menos una, la del Wall Street Journal. Y, exacto, esta calcula que Trump está por encima (por muy poco). Ahora bien, las encuestas, como explican sus autores, no son predicciones, sino un reflejo del sentir popular. Y por tanto conviene cogerlas con pinzas. Y no sólo eso: estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los siete estados anteriormente mencionados. Las elecciones se juegan allí, y cada voto contará. Recuerden que, en 2016, Trump se llevó Wisconsin por 23.000 votos. Y Biden, en 2020, por 21.500. Por eso hay que estar al tanto de cómo votarán las minorías.

¿Por qué las minorías importan?

Hemos escrito muchísimo al respecto. Hemos explicado cómo un chiste hiriente en la fase final de la campaña puede arruinar las expectativas de un candidato fuerte. Nos referimos, claro, a la mención de Puerto Rico como “isla de basura” por un cómico trumpista: resulta que en varios estados bisagra los puertorriqueños son la población migrante más numerosa, o la segunda. Hemos comentado, también, las dudas de miles de árabes americanos: no saben a quién votar, o si votar, porque votan pensando en Gaza. Hemos detallado el peso de las mujeres en los suburbios de las ciudades, la dificultad de medir los votos de las comunidades negras y latinas por su diversidad, y la importancia de no subestimar el cabreo de los republicanos no trumpistas. Cada voto cuenta.

¿Dónde seguir las elecciones?

Para quienes deseen seguir los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2024 en directo, puedes hacerlo en EL ESPAÑOL, que estará pendiente del recuento durante la madrugada del miércoles... y más allá.