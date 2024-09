"Cosas de la vida": Vance recibe una oleada de críticas por normalizar el tiroteo en un instituto

"A perro flaco, todo son pulgas", dice el refranero. La campaña electoral de Donald Trump no remonta cabeza, con un candidato incapaz de marcar la agenda política ni el ritmo de la contienda. Su elección de compañero de 'ticket' tampoco ayudó, puesto que los demócratas aprovecharon la hemeroteca para atacarle desde que fue nombrado, pero JD Vance está otra vez en el foco por unas declaraciones ligadas al tiroteo en un instituto que dejó cuatro muertos esta semana.

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano señaló en un acto de campaña en Phoenix al respecto de la masacre: "No me gusta. No quiero admitir esto. No me gusta que sean un hecho de la vida. Pero si eres un psicópata y quieres crear titulares, eres consciente de que nuestras escuelas son objetivos fáciles".

Vance llamó a "estar preparados para ello", pidiendo que se refuerce la seguridad en las escuelas "para que una persona que entre por la puerta principal y quiera matar a un grupo de niños, no pueda hacerlo". "Como padre, ¿quiero que la escuela de mis hijos tenga seguridad adicional? No, por supuesto que no. Pero esa es cada vez más la realidad en la que vivimos", sentenció.

El tiroteo ha puesto en primera línea de la campaña el debate sobre la compra y tenencia de armas en Estados Unidos. El suceso ha permitido a los demócratas retomar la bandera de la limitación de armas de fuego, a lo que se oponen tradicionalmente los republicanos, que enarbolan la segunda enmienda para evitarlo.

La propia candidata demócrata, Kamala Harris, respondió las declaraciones de Vance a través de su cuenta en la red social X, subrayando que "los tiroteos en las escuelas no son simplemente cosas de la vida. No tiene que ser así. Podemos tomar medidas para proteger a nuestros niños, y lo haremos".

Su compañero de boleto electoral, Tim Walz, tuiteó que el mensaje de Vance era "patético". "No podemos rendirnos con nuestros niños, se merecen algo mejor", escribió el aún gobernador de Minnesota.

Ammar Moussa, portavoz de la campaña demócrata, fue un paso más allá al tuitear que "Trump y Vance siempre escogerán a la Asociación Nacional del Rifle y al lobby de las armas sobre nuestros niños. Esa es la elección en estos comicios".

La cuestión de las armas es algo que Harris conoce bien, puesto que encabeza la Oficina de la Casa Blanca para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. Desde este organismo ha promovido medidas para incrementar los controles a la compra y tenencia de armas, como la prohibición de armas de repetición como las AR-15. También prometió a inicios de año un marco legal para que la policía pueda confiscar armas a propietarios a los que un juez considere peligrosos.

Harris colaboró en la negociación y aprobación en 2022 de la Ley de Comunidades Más Seguras (Safety Communities Act), la legislación más ambiciosa en tres décadas dedicada a limitar las armas.

En el caso de la matanza sucedida en Winder (Georgia) el miércoles, el joven Colt Gray, de 14 años, entró con el arma en el instituto, asesinando a dos estudiantes y dos profesores personas e hiriendo a otras nueve personas. El joven, que se entregó al ser rodeado, ya había sido investigado y entrevistado por el FBI en 2023 por publicar amenazas online con fotografías de armas. Entonces, el padre aseguró que tenía armas en casa, pero que el niño no tenía acceso a ellas sin supervisión. Ahora el progenitor será juzgado por homicidio imprudente, mientras el menor será procesado como un adulto y se le acusará de homicidio.