Biden tacha a Trump de “delincuente” y pide el voto para Kamala para “preservar la democracia”

Era el discurso que nunca quiso dar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apareció en la Convención Demócrata de este lunes en Chicago y apenas mencionó los motivos que le llevaron a abandonar la carrera presidencial. Sí aprovechó su discurso para tachar de "delincuente convicto" al candidato republicano, Donald Trump, y para pedir el voto para la aspirante demócrata, Kamala Harris.

Aunque su discurso quedó relegado prácticamente hasta la medianoche, fue recibido en Chicago con una ovación de casi cinco minutos ininterrumpidos.

“A los Estados Unidos, di lo mejor de mí para vosotros. Habré cometido muchos errores en mi carrera, pero durante 50 años he dado mi alma al país. Dijeron que era muy mayor para ser senador en mis treinta años y luego muy mayor para ser presidente”, admitió Biden en uno de los pocos momentos en los que hizo referencia a su insólita retirada de julio.

Biden, Clinton y Jill Biden participan en el primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago

Según el programa compartido con los medios de comunicación, su discurso iba a ocupar el espacio central de la Convención, que suele coincidir con el horario de máxima audiencia de la televisión estadounidense, pero el presidente no subió al escenario del estadio United Center hasta las 23:30 y se despidió pasadas las 00:00 de la noche de la Costa Este estadounidense.

La programación arrancó antes con un discurso de Hillary Clinton a las 22:00, continuado por otros gobernadores y cargos políticos hasta que su mujer, Jill Biden, y su hija, Ashley Biden, leyeron sendos mensajes que anticiparon la aparición del presidente de Estados Unidos.

Ovación larga pero tardía

Tras hora y media de espera, y ante la perplejidad de los comentaristas de todas las emisoras de televisión, Biden finalmente entró en el estadio engalanado con centenares de carteles con los mensajes “We Love Joe Biden” (Amamos a Joe Biden) y “Thank you Joe” (Gracias Joe).

Fue una ovación de casi cinco minutos, precedida por un largo abrazo de Biden con su hija, en la que el político sacó un pañuelo para secarse las lágrimas antes de acercarse al atril y no ocultó su emoción, a veces con la boca abierta, al ver a miles de militantes coreando su nombre.

Un Biden emocionado secándose las lágrimas durante su discurso. Reuters

También las cámaras enfocaron al gobernador de Minesota y aspirante a vicepresidente, Tim Walz, y a la propia Kamala Harris con los ojos vidriosos.

“Como vuestro presidente, he estado decidido a mantener a Estados Unidos avanzando y no volviendo atrás. A oponerme al odio y a la violencia en todas sus formas. A tener una nación con la que no solo vivamos, sino que prosperamos en la diversidad, sin satanizar a nadie, ni dejando a nadie atrás”, arrancó Biden en sus primeras frases de discurso, que se alargó durante una hora.

Aunque ya ajeno a las grandes audiencias del prime time televisivo, el momento sirvió de catarsis para el Partido Demócra tras una etapa fatídica que casi fractura a la formación.

Parecía imposible que entre los miles de militantes y políticos que aplaudían cada una de las palabras de Biden se encontraran algunas de las personas que hace tan solo unas semanas pedían agitadamente su dimisión y lo acusaban de atrincherarse en el poder.

A todos ellos dedicó la misma explicación que dio cuando anuncio su retirada en julio: “Me gusta este trabajo, pero me gusta más mi país y quiero preservar la democracia”.

Preservar el Senado

Y al mismo tiempo dio una pista del principal motivo que le llevó a suspender su campaña de reelección: “Tenemos que votar para preservar la mayoría en el Senado, recuperar la Cámara de Representantes y ganar a Trump”.

El Partido Demócrata no ha reconocido oficialmente que uno de los motivos de la retirada de Biden fuera el temor a que su declive en popularidad tras el debate de junio contra Donald Trump llevara a perder congresistas en algunos de los estados más concurridos, pero ese fue el principal argumento de los cargos públicos que pidieron su abandono.

Del mismo modo, el comité organizador de la convención tampoco admitió esta noche que Biden quedó relegado para evitar que una pifia suya en horario de máxima audiencia empañara la campaña de Harris en su momento mas importante, pero fue la sospecha de decenas de comentaristas y periodistas.

Así lo reconocía el corresponsal de la Casa Blanca, David E. Frederick Sanger: “Biden está entusiasmado de una manera que rara vez hemos visto en el último año. Sentarse y escuchar su pasión ahora, es escuchar al Biden de hace varios años, no al que muchos de nosotros hemos cubierto y viajado en los últimos 12 meses”.

Discurso de campaña

El resto del discurso, por su parte, consistió en una sucesión de mensajes que ya había repetido anteriormente, cuando todavía era el candidato del Partido Demócrata para repetir un segundo mandato en la Casa Blanca.

“La democracia debe ser preservada. Estamos ante un punto de inflexión, uno de esos montos extraordinarios en los que una decisión marcará el futuro. Es un debate por el alma de Estados Unidos”, advirtió.

Biden también recordó que su presidencia "dio la vuelta a una era oscura en Estados Unidos" y atacó constantemente a Trump. "El crimen seguirá bajando cuando pongamos en la Casa Blanca a una fiscal en lugar de un delincuente convicto", dijo en referencia a Kamala Harris y a Trump.

La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes en la Convención Demócrata en Chicago. Reuters

“Ahora es verano. El invierno ha pasado", celebró.

Y volvió a repasar sus logros legislativos, desde la rebaja de costes para los medicamentos de las personas mayores hasta el aumento de salarios para los profesores de las escuelas públicas.

También celebró sus planes para revivir la industria estadounidense, con el paquete legislativo de los microchips y de infraestructura. Otro de los grandes argumentos con los que defendía su campaña semanas atrás.

Finalmente, tras casi una hora repaso a su presidencia, Biden se dirigió a Kamala Harris: “La primera decisión que tomé cuando recibí la nominación a presidente fue elegirla como vicepresidenta. Y es la mejor decisión que tomé”.

“Es profundamente íntegra”, dijo de su sucesora, quien subió al escenario y se fundió en un abrazo con él al despedirle en torno a las 00:30 de la noche de la Costa Este de EE.UU., mientras la audiencia presente en el evento sostenía carteles con el mensaje “Te amamos Joe” que debajo incluían la aclaración “financiado por la campaña de Harris”.

Aparición de Harris

Varias horas antes, sobre las 21:00 de la noche, Harris subió por sorpresa al escenario de Chicago al ritmo de “Freedom” de Beyoncé y dedicó unas palabras a Biden: “Gracias por tu histórico liderazgo, tu vida dedicada al servicio público y todo lo que aún podrás hacer”.

Fue la tónica general de la noche entre todos los invitados, agradecer a Biden en un minuto y dedicar el resto de la intervención a pedir el voto por Harris.

Entre los ponentes destacó Hillary Clinton, quien dio a su discurso un aire de advertencia para evitar repetir los errores que llevaron a su amarga derrota frente a Donald Trump en 2016.

”No importa lo que digan las encuestas, no podemos abandonarnos. No podemos caer en los hoyos de las teorías del la conspiración. Tenemos que luchar por la verdad”.

La última encuesta respaldada por un gran medio de comunicación, publicada este domingo por el diario Washington Post y la cadena ABC (organizadora del próximo debate presidencial), sitúa a Harris con una ventaja de 4 puntos frente a Trump en los votantes registrados y hasta de 5 puntos entre los adultos con derecho a voto.

Protestas apaciguadas

Fuera del recinto, donde se había convocado una protesta el contra el apoyo de los Estados Unidos a Israel y por el cese al fuego en Palestina, la manifestación quedó controlada y apenas un puñado de manifestantes continuó el resto de la noche.

La convención continuará el martes, con el expresidente Barack Obama y su mujer, la exprimera dama Michelle Obama, según filtraciones de la prensa estadounidense.

El miércoles el expresidente Bill Clinton se encargará de presentar al candidato a vicepresidente, Tim Walz, quien también estará arropado por Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.

Y finalmente el jueves, bajo el lema “Por Nuestro Futuro”, Harris aceptará formalmente la nominación y presentará las líneas generales de su programa electoral, un punto en el que esta siendo criticada ya que, más allá de relanzar la campaña com una marca modernizada, aún no ha concretado sus propuestas en asuntos como la economía, la sanidad y la situación geopolítica.