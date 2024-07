Kamala Harris condena la quema de la bandera de EEUU en las protestas contra Netanyahu

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, ha condenado el jueves lo que calificó de "actos despreciables por parte de manifestantes poco patrióticos" fuera de la estación de Union Station en Washington, donde algunos manifestantes pro-palestinos quemaron banderas americanas el miércoles para protestar por la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Condeno la quema de la bandera estadounidense. Esa bandera es un símbolo de nuestros más altos ideales como nación y representa la promesa de América. Nunca debería ser profanada de esa manera", ha aseverado Harris en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Estas declaraciones se dan después de que miles de personas se manifestaron el miércoles en las calles de Washington contra el discurso que Netanyahu ofreció en el Congreso estadounidense. Aunque la mayoría de la protesta transcurrió sin incidentes, hubo pequeños enfrentamientos con las fuerzas del orden y 23 personas fueron arrestadas.

Los manifestantes propalestinos quemaron una bandera estadounidense frente a la estación de tren Union Station junto a una efigie de Netanyahu y pintaron las estatuas de la zona con mensajes como "Gaza libre" o "Ya viene Hamás".

"Ayer, en Union Station en Washington, D.C. vimos actos despreciables por parte de manifestantes antipatrióticos y una peligrosa retórica alimentada por el odio", apuntó Harris en su mensaje.

La vicepresidenta condenó "a cualquier individuo que se asocie con la brutal organización terrorista Hamás, que ha prometido aniquilar al Estado de Israel y matar judíos"

Ley 'PRO act'

Por otro lado, Harris ha aprovechado las declaraciones para aseverar que, de ser elegida, firmará la ley 'PRO Act', Protecting the Right to Organize Act, en español "Proteger el derecho a organizarse".

La Ley de Protección del Derecho a Organizarse, conocida también como Ley PRO, se inscribe en una serie de legislaciones anteriores aprobadas por el Congreso respecto a los derechos laborales. Durante la época del New Deal, se implementaron diversas leyes significativas, destacando el Fair Labor Standards Act de 1938, que el presidente Franklin D. Roosevelt consideró uno de los logros más importantes del Congreso en ese tiempo.

Después del New Deal, se aprobaron varias leyes que limitaban las actividades sindicales. Entre ellas se encuentra la Ley de Relaciones Laborales y de Gestión de 1947, conocida como Ley Taft-Hartley, que, entre otras restricciones, prohibía los boicots secundarios y las empresas cerradas.

En el año 2009, la Employee Free Choice Act, un proyecto de ley destinado a modificar la Ley Nacional de Relaciones Laborales, no logró obtener la aprobación necesaria.

En el estado de California, después de que se aprobó la Ley de la Asamblea de California 5, se sometió a votación la Proposición 22 en 2020.

Esta proposición tenía como objetivo clasificar a los trabajadores de "gig", trabajadores expertos en determinadas disciplinas que ofrecen su talento a más de una empresa de forma independiente, de aplicaciones como Lyft, Uber, DoorDash y Postmates como "contratistas independientes".