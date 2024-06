Hunter, hijo del presidente Joe Biden, culpable de tres delitos que pueden implicar 25 años de cárcel

Un jurado de 12 miembros ha condenado este martes al hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por mentir sobre su consumo de drogas para comprar ilegalmente un arma. Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres cargos que se le imputaban. El veredicto ha sido unánime en cada cargo.

Esto convierte al segundo hijo del demócrata en el primer descendiente directo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser condenado por un delito. El partido de Biden podría aprovechar para contrarrestar las acusaciones de Donald Trump de que el sistema judicial está armado contra él y de que es víctima de lawfare tras la condena penal el 30 de mayo por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales para encubrir un escándalo sexual.

Trump sostiene que la 'persecución' que sufre a manos de los demócratas tiene como motivación impedir que el republicano recupere el poder en las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará de nuevo con Biden después de 2020. Los congresistas demócratas han señalado casos como el procesamiento de Hunter Biden como prueba de que Joe Biden no está utilizando el sistema judicial con fines políticos o personales, tras haber dicho la semana pasada que no indultaría a su hijo si fuera condenado, informa Reuters.

El caso Hunter Biden fue llevado por el consejero especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, David Weiss, designado por Trump. Weiss también ha acusado a Hunter Biden de tres delitos graves y seis delitos menores fiscales en California, alegando que no pagó 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019 mientras gastaba millones en drogas, acompañantes, coches exóticos y otros artículos de alto precio. Hunter Biden se ha declarado inocente de esos cargos. El juicio está previsto para el 5 de septiembre en Los Ángeles.

El juicio de Delaware incluyó el testimonio de acusación de la exesposa, la exnovia y la cuñada de Hunter Biden, que relataron de primera mano su espiral de adicción en las semanas previas y posteriores a la compra del arma en octubre de 2018. Los fiscales también mostraron mensajes de texto, fotos y registros bancarios que, según ellos, demostraban que Biden estaba sumido en una profunda adicción cuando compró el arma e infringió a sabiendas la ley al responder "no" a si consumía drogas en un formulario de investigación del Gobierno.

Los abogados de Biden trataron de demostrar que no consumía drogas cuando compró el arma y que no tenía intención de engañar porque no se consideraba consumidor de drogas cuando rellenó el formulario. La defensa llamó a declarar a la hija de Hunter Biden, Naomi Biden, quien declaró que su padre parecía estar bien cuando le vio poco antes y después de comprar el arma.

Las directrices para la imposición de penas por los cargos relacionados con las armas contra Biden son de 15 a 21 meses, pero los expertos jurídicos afirman que los acusados en casos similares suelen obtener penas más cortas y tienen menos probabilidades de ser encarcelados si cumplen las condiciones de su libertad provisional.