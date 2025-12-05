El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario encarcelado, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026

El senador Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro , habla con los medios de comunicación tras visitar a su padre en el edificio de la Policía Federal de Brasilia el pasado 25 de noviembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026. El anuncio fue realizado por Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL). Las elecciones presidenciales en Brasil están programadas para octubre de 2026.

El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.