El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario encarcelado, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026
El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.
