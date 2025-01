Guanipa, exvicepresidente de la Asamblea de Venezuela: "De España esperamos mucho más que la ambigüedad"

Diputado, gobernador del Estado de Zulia y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela junto a Juan Guaidó. Juan Pablo Guanipa (Maracaibo, 1964) fue la persona que estuvo junto a María Corina Machado desafiando una vez más al dictador el día antes de su toma de posesión. Vivió en persona el éxtasis opositor en Chacao tras salir de la clandestinidad y no supo lo que había sucedido con ella hasta que se encontró en un lugar seguro.

El dirigente de Primero de Justicia atiende a EL ESPAÑOL desde Caracas minutos antes de que María Corina emita en sus redes un vídeo en el que relata lo sucedido el día 9 en Caracas, su detención y puesta en libertad, su ánimo de seguir hasta derrocar al usurpador Nicolás Maduro y que Edmundo sólo volverá al país "cuando las condiciones sean adecuadas".

Maduro ya ha jurado el cargo. Venezuela tiene un presidente sin actas ante un Parlamento blindado. ¿Qué es lo que hemos vivido? Es un fraude. Es un golpe de Estado, ¿qué es?

Es un fraude. Es un golpe de Estado. Es un acto de cinismo profundo. Es una vulgar mentira. Es un hecho bochornoso, vergonzoso. Maduro es una vergüenza para Venezuela. Es una vergüenza para la democracia mundial. Maduro representa todo lo malo que una persona puede hacer para mantenerse en el poder sin importarle nada la nación, sin importarle nada el sufrimiento de todo un pueblo que en sus manos y en las manos de su predecesor, Hugo Chávez, ha pasado por momentos sumamente difíciles.

Son 25 años en una situación absolutamente deplorable, de depauperación, en la que la economía se ha destruido, la institucionalidad se ha destruido, la política se ha destruido y la sociedad se ha destruido definitivamente. Todo ha sido destrucción en este gobierno dictatorial de Maduro.

¿Cuál es el plan de la oposición a partir de ahora?

Nosotros tenemos como hoja de ruta de la resistencia civil, la desobediencia civil. Tenemos la responsabilidad de llevar adelante un trabajo no violento en favor de lograr que el país pueda reivindicarse a través de presión interna y de presión internacional.

Sí, pero ¿qué tipo de acciones?

Acciones de calle. Como la de ayer. Quisiera que hiciéramos un contraste entre el acto que hicimos en las calles ayer y lo que hizo hoy Nicolás Maduro, encerrado en el Salón Elíptico del Palacio Federal de Venezuela, ni siquiera en el Salón de Sesiones, donde normalmente se producen estos actos. Allí estaban Díaz Canel (Cuba) y el dictador de Nicaragua, Ortega. Dos dictadores y con Maduro, tres. Aparte de eso, no vino ningún presidente, ningún jefe de Estado, absolutamente nadie. Lo que demuestra que Maduro está absolutamente aislado. Por eso creo que a nosotros nos corresponde seguir y contar con la participación de la comunidad internacional.

Edmundo González dijo que acudiría para tomar posesión del cargo, pero no lo ha hecho. ¿Por qué?

Edmundo dijo que venía y que estaría bien. Sin embargo, siempre he pensado que es una acción difícil de realizar porque sabemos quién ejerce el control territorial y geográfico de Venezuela. Por eso el jueves fuimos allá. Son testimonios que cada uno da para lograr que la gente sienta que hay un liderazgo que quiere seguir en esta pelea, que no se deja vencer, que resiste y que sigue adelante.

¿Entiende usted que los ciudadanos puedan sentirse decepcionados?

El venezolano tiene bastante clara cuál es la situación del país y las dificultades que tenemos. El venezolano siempre tiene la expectativa de que logremos el cambio político, pero con ello hemos hablado también con mucha claridad acerca de que el cambio podía ser antes, podía ser hoy o puede ser mañana, pero tiene que venir. Cuando nosotros decimos que nuestra lucha es hasta el final es porque es hasta el final. El final es cuando salga de la presidencia que usurpa Nicolás Maduro

Si algo ha logrado este pueblo en estos 25 años es no dejarse colonizar en su conciencia. Yo reivindico mucho el talante, los valores del pueblo venezolano, porque cualquier pueblo hubiera sucumbido ante esta gente.

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa durante la protesta contra Nicolás Maduro el jueves 09 de enero.

¿Confían en un respaldo más contundente del presidente Trump cuando llega a la Casa Blanca?

Totalmente. Además, Trump tiene la fortaleza de que ya conoce la experiencia de Biden con Maduro y eso le permite tener una visión mucho más clara y concreta de adónde puede llegar. Los nombramientos que ha hecho son de personas que conocen profundamente Latinoamérica y que tienen también un compromiso con Venezuela. Así que todo eso nos anima.

¿Podría Edmundo González asistir a la toma de posesión de Trump?

No lo sé. Ojalá. Edmundo es un presidente electo, reconocido además por Estados Unidos y reconocido por varios países del mundo. Es perfectamente posible que sea invitado y que participe en esa toma de posesión. Sería un buen mensaje de Trump para América y para el mundo.

¿Qué esperan de España?

Yo espero mucho más. La ambigüedad no es una posición conveniente. En un momento de tanta dificultad lo menos es que haya un respeto a la decisión del pueblo venezolano y no es lo que vemos en el gobierno español. Lo tengo que decir con total tranquilidad: la posición que tienen no es esa contundente posición de un gobierno que exige el cumplimiento de unos derechos y de unos principios básicos de cualquier país republicano o monárquico.

Usted fue testigo directo de la detención de María Corina Machado. ¿Qué pasó?

Ella partió primero que yo y no me enteré de nada hasta que estuve en buen resguardo. Pero todo es muy complejo porque cada vez que uno decide salir tiene que hacer muchas previsiones para tratar de evitar ser detenido. Yo no vivo en Caracas, vivo en Maracaibo, mi familia está en Maracaibo, mis hijos están en Maracaibo y quisiera estar con ellos, pero cuando salimos lo hacemos siempre con la preocupación de poder ser detenidos. La mayoría de la gente que trabaja conmigo me imploraron que no fuera. Y uno dice: 'Cómo no voy a ir. ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué le digo a María Corina? ¿Que decidí no ir?'.

Usted vio a María Corina salir, usted salió después. ¿No notó nada raro, no sintió disparos?

Yo la vi irse, pero no podía estar tan pendiente porque tenía que ver cómo hacía yo, porque cuando eso pasa uno se va quedando solo y entonces si uno se queda solo ahí, puede ser completamente víctima de la dictadura. De hecho, cuando yo me monto en la moto tengo un dirigente amigo que me comenta después que detrás de mí había otra moto que era del régimen, que tenía un radio por el cual iba diciendo por dónde iba transitando yo.

¿Es auténtico ese extraño vídeo de María Corina?

Honestamente, no lo sé. Y yo que conozco muy bien a María Corina no la puedo reconocer ahí.

¿No se plantea salir del país?

No, no, no, no. Me han planteado muchas veces que me vaya en una embajada o que me vaya del país, pero hasta ahora me mantengo totalmente consciente de que es necesario que estemos aquí dando la pelea. Muchos dirigentes están presos, algunos han tenido que irse del país, otros están en la clandestinidad. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir hasta lograrlo.