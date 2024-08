Lula presiona a Maduro: le llama "autoritario" la víspera de las protestas contra su fraude electoral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vuelto ha referirse este viernes a la situación post-electoral que atraviesa Venezuela tras las acusaciones de fraude que rodean al actual presidente, Nicolás Maduro, quien, según las acusaciones de la oposición y de parte de la comunidad internacional, habría manipulado las actas del 28 de julio para evitar la victoria de la coalición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Ante la pregunta de si considera que Venezuela es una dictadura o una democracia, Lula da Silva ha respondido: "No creo que lo sea, pero es un gobierno autoritario". "Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable", ha contestado Lula en la entrevista con Radio Gaúcha, apenas horas antes de que se produzcan manifestaciones en todo el mundo reclamando la publicación de las actas electorales.

Al ser preguntado de nuevo si creía que era una dictadura el presidente de Brasil ha declarado "No, no, no. No creo que sea una dictadura, es diferente a una dictadura. [Más bien] Es un gobierno autoritario, pero no es una dictadura como conocemos tantas dictaduras en este mundo".

El mandatario ha recordado que tanto Maduro como la oposición aseguran haber ganado las elecciones, por lo que reclama "por lo menos saber si fueron verdad los números de cada acta" para reconocer el triunfo electoral. Además, ha subrayado que "los problemas de Venezuela los resuelve Venezuela".

En la misma línea el día anterior, Da Silva afirmó que Nicolás Maduro, supuesto vencedor según el Consejo Nacional Electoral (CNE), "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo".

El líder brasileño sugirió "varias salidas" para la situación actual en Venezuela. Además de una posible repetición electoral, la otra es un gobierno de coalición con la oposición, y puso de ejemplo a su propio Ejecutivo incidiendo en que en él incluye a personas que no votaron por su candidatura.

Rechazo de María Corina

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, respondió a Lula da Silvia rechazando sus propuestas sobre la repetición de elecciones o la formación de un gobierno de coalición.

"Plantear desconocer lo que ocurrió el 28 de julio, para mí, es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular, la soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron", justificó así Machado el rechazo a las propuestas de Lula.

Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, y más concretamente de sus vecinos Brasil y Colombia, una mediación efectiva resulta prácticamente imposible con un presidente venezolano a quien parece no importarle que Occidente decida aislarlo, aún más, a nivel internacional y con una oposición que sólo concibe el reconocimiento de su victoria y una negociación que produzca la salida del gobierno.

Presiones de sus vecinos

Lula da Silva ya instó el jueves a Maduro a aceptar un gobierno de coalición con la oposición o repetir elecciones y asegurar que está trabajando con México y Colombia para considerar alguna de las susodichas soluciones.

Brasil y Colombia son los países que lideran los esfuerzos para tratar de 'desbloquear' la grave crisis poselectoral venezolana que ha provocado protestas multitudinarias en todo el país en las que se han registrado 25 muertos y más de 2.400 detenidos, según datos de medios franceses.