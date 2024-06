Ley 14 de Quebec: discrimina a alumnos extranjeros e indígenas en el sistema educativo

La provincia francófona canadiense, desde el siglo XVIII, ha priorizado proteger la lengua francesa, responsable de otorgarle su identidad nacional. El partido de Coalition avenir Québec (CAQ), dirigido por el primer ministro de Quebec, François Legault, continúa orgullosamente está misión y el jueves pasado, cinco directores de Cegeps anglófonos escribieron una carta explicando que la Ley 96 —cuyo propósito es reforzar el uso de francés en la vida cotidiana, en el gobierno, en negocios y en la educación— impone “múltiples obstáculos sistemáticos y discriminatorios” en contra de los estudiantes indígenas, afectando también a estudiantes internacionales.

Cegep es un acrónimo francés que significa Collège d'enseignement general et professionnel; en inglés se traduce como colegios de enseñanza técnica y general. ¿Qué quiere decir? Si el alumno es aceptado en un programa de tres años, al recibirse, podrá empezar su carrera profesional, mientras que un alumno aceptado en un programa pre-universitario que dura dos años, continuará con su educación académica en la universidad. En la provincia de Quebec, los alumnos se gradúan en 1º de Bachillerato. Para que los alumnos tengan el mismo nivel académico que aquellos de las provincias anglófonas, asisten a Cegep, en el que cursan 2º de bachillerato y el primero de carrera, actuando como un paso intermedio entre bachillerato y universidad.

La reforma de la ley ‘Charte de la langue française’ (ley 101), se aprobó en junio de 2022 estableciendo el francés como la lengua común de la provincia en todos los ámbitos sociales. La reforma de la ley 101, conocida como ‘ley 96’, por lo tanto, afectó el examen final de lengua en los Cegeps anglófonos. La prueba, antes redactada en inglés, ahora será redactada en francés.

La cruzada para proteger la lengua no termina aquí. No todos los habitantes de Quebec tienen derecho a asistir a colegios anglófonos, no obstante que inglés y francés son los idiomas oficiales en Canadá. Para ello, deben haber cursado en un colegio de primaria o de secundaria anglófono; tener un hermano o hermana que hayan cursado en un colegio de primaria o secundaria anglófono; tener un padre o una madre cuyos estudios fueron cursados en una primaria anglófona. Poseer el ‘Certificado de Elegibilidad’ que da derecho al alumno de una educación en inglés, en lugar de francés, puede ser heredado a sus hijos.

En el ámbito académico, la ley afecta a aquellos alumnos que no tienen el ‘certificado de elegibilidad’ y a los estudiantes internacionales, acto protegido por la ‘ley 14’. La carta escrita por los decanos de los Cegeps, piden que ésta reforma excluya a los alumnos indígenas, ya que muchos abandonaran sus estudios o decidirán continuar sus estudios en Ontario, la provincia vecina. Insisten en que es una desconsideración por parte del gobierno, ya que “ignora la necesidades” de los estudiantes y tendrá un impacto negativo en el desarrollo de sus comunidades. Ejemplifican que hay alrededor de 300 y 400 estudiantes indígenas en c¡Cegep y muchos alumnos de origen indígena viven, por primera vez, afuera o lejos de su comunidad (o de su reserva) para estudiar, y ésto crea solicitud y un “shock cultural”.

La carta argumenta que para muchos alumnos, francés es su tercer idioma, teniendo estudiantes que hablan innu, aben8ki, algonquin, atikamekw, oji-cree, huron, mi’kmaq, mohawk, naskapi, entre otros. Para poder aprobar el examen, tendrán que hacer tres cursos del programa en francés o tres cursos de francés como segunda lengua, quitándoles la oportunidad de tomar cursos para aprender o mejorar su lengua nativa. Jean-François Roberge, miembro de la asamblea nacional de Quebec, comentó en una conferencia de prensa que entiende que para algunos cegeps anglófonos sea difícil, pero es importante. “No es normal ir a un cegep en Quebec y no ser capaz de aprender en francés y aprobar un examen de francés".

Para muchos estudiantes indígenas, su cultura es un tema sensible, porque en muchas comunidades dejaron de hablar sus lenguas nativas, siniténdose avergonzadas de ellas, al asistir a las escuelas residenciales. Entonces no les enseñaron a sus hijos ni el idioma, ni las historias y la cultura comezó a morirse paulatinamente.

Las escuelas residenciales fueron colegios gubernamentales, administrados por las iglesias, con el objetivo de asimilar a los niños de comunidades indígenas, a los que denominaron como salvajes —considerándolos menos— a “la sociedad blanca canadiense”. Las escuelas abrieron en el siglo XIX y la última en Quebec cerró en 1980 y en las otras provincias canadienses en 1996. En 2015, Beverley McLachlin, juez de la Suprema Corte de Canadá declaró que fue una “política de genocidio cultural”, mismo año en que se establece ‘la Verdad y la Reconciliación’, honrando a los niños que nunca volvieron y los supervivientes de las escuelas residenciales, igual que a sus comunidades y sus familias.

Solicitantes de asilo

La ley 14 también afecta a extranjeros. En 2019, Canadá tenía 25.000 refugiados con una población de 37 millones de habitantes. En 2022, el número de refugiados aumentó a 140.621. La provincia que más refugiados recibe en el país es Quebec, quien en 2023 acogió el 45% de 144.035 solicitudes para refugiarse. Por ello, Legault, escribió en enero una carta dirigida al primer ministro canadiense Justin Trudeau exigiendo que frene el número de solicitudes pidiendo asilo y que reparta más proporcionalmente el número de los recién llegados en las provincias.

La carta, dirigida al líder canadiense, explica que Quebec está “punto de ruptura”, debido al número excesivo de solicitudes de asilo, lo que hace la “situación insostenible”. Escribe que Trudeau tiene “la responsabilidad de compensar económicamente a Quebec”, justifica su reclamación dando a conocer que en octubre de 2023, 43.200 personas que buscaron asilo en la provincia recibieron 33 millones de dólares canadienses, mientras esperaban su permiso de trabajo.

En la carta que Legault escribe para hacer justicia a los residentes de su provincia, dice que Quebec tiene una larga tradición de acoger a quienes lo necesitan. En 2022, fueron ellos quienes recibieron a más solicitantes de asilo que en el resto del país y desde 2023, casi la mitad de los solicitantes se han quedado en Quebec lo que significa que la provincia tiene tres veces más refugiados que el resto del país.

