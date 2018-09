Stormy Daniels sobre Trump: "La relación sexual menos impresionante de mi vida"

La exactriz porno Stormy Daniels, quien afirma haber mantenido relaciones sexuales con Donald Trump hace 10 años, está a punto de sacar un libro autobiográfico, Full Disclosure, en el que relata cómo fueron sus encuentros con el ahora presidente estadounidense.

Daniels cuenta su historia, la de su vida en general, pero uno de sus capítulos más polémicos es el compartido con el exempresario. Este va desde que se conocieron en un torneo de Golf, pasando por las amenazas que ha recibido, hasta su incredulidad al ver cómo llegaba a la presidencia.

El grado de detalle que ofrece es tal que incluso describe el pene de Trump y relaciones sexuales que mantuvieron. El libro todavía no está a la venta, pero el diario The Guardian ha conseguido una copia donde se puede ver afirmaciones como: "Estaba ahí tumbada, irritada porque me estaba follando un tipo con el vello púbico de un yeti y la polla como el personaje de la seta de Mario Kart...".

"La relación sexual menos impresionante de mi vida, pero claramente, él no compartió esa opinión", cuenta la actriz, ya que continuó llamándole ese año y ella, a pesar de no haber disfrutado, atendió debido a una promesa que le hizo: introducirla en su reality show, The Apprentice. El que era magnate por aquel entonces le sugirió que podría hacer trampas para que ella siguiera durante más episodios: "Descubriremos la manera de anticipar los desafíos de antemano", escribe Daniels citando a Trump.

Trump ha negado cualquier relación con Daniels, aunque admitió haber reembolsado personalmente a su abogado personal, Michael Cohen, por el dinero que Daniels recibió en el acuerdo de silencio.

Tras este retrato sumamente íntimo, en el que se muestra a un Trump payaso e inseguro, el libro aterriza después del intento de la Casa Blanca de desacreditar las afirmaciones que le dejan como un presidente incompetente en otro libro, Bob Woodward’s Fear.