Naufragio en el mar Rojo: recuperan al menos cuatro cadáveres tras el hundimiento de un yate turístico en Egipto

Las autoridades de Egipto recuperaron este martes cuatro cuerpos sin vida de la zona donde ayer se hundió el yate turístico 'Sea Story' en Marsa Alam, en el mar Rojo, y también pudieron rescatar a otros cuatro supervivientes tras más de un día de operaciones de salvamento.



"Se encontró a siete personas, entre ellas tres vivas, y se recuperaron cuatro cadáveres del accidente del barco de Marsa Alam", dijo en un primer comunicado el gobernador de la provincia del Mar Rojo, Amro Hanafi, que apuntó que dos de los supervivientes son de nacionalidad belga y el otro es egipcio.

Posteriormente, anunció el rescate de un cuarto superviviente, una persona de nacionalidad suiza, gracias a los esfuerzos del equipo de la Armada.



Hasta el momento, las autoridades egipcias han conseguido rescatar a 36 personas, cuatro de ellas fallecidas, mientras que los efectivos del Ejército egipcio y de otras fuerzas de seguridad continúan trabajando para encontrar a otros nueve desaparecidos.



Hanafi afirmó que todavía no se han identificado los cadáveres de los cuatro fallecidos, mientras que indicó que se les proporcionará "la atención médica necesaria a los supervivientes", cuyo estado de salud no ha trascendido.



Fuentes diplomáticas en El Cairo informaron a EFE de que entre los supervivientes se encuentran cinco españoles que fueron rescatados ayer y que están bien.



Entre los otros turistas a bordo se encontraban también cuatro alemanes, dos belgas, un chino, dos estadounidenses, tres eslovacos, dos suizos, cuatro británicos, dos polacos, dos noruegos, un irlandés y un finlandés, además de cuatro egipcios, indicaron a EFE fuentes de la provincia egipcia del Mar Rojo en condición de anonimato.



Dos de los desaparecidos son británicos, según fuentes oficiales citadas por prensa del Reino Unido, mientras que en el 'Sea Story' también había 13 egipcios de la tripulación.



Las autoridades egipcias afirmaron que el accidente fue provocado "por una gran ola del mar que golpeó el barco y lo volcó de forma repentina y rápida, en unos 5 o 7 minutos", mientras "algunos de los pasajeros estaban dentro de los camarotes, por eso no lograron salir del barco".



No obstante, siguen investigando para esclarecer las causas del accidente de este barco, de 34 metros de largo y 9,5 metros de ancho, que se hundió en la zona de Al Ghadeer, cerca de la región de Marsa Alam, a unos 740 kilómetros al sureste de El Cairo.



Fuentes de seguridad indicaron que el barco inició este domingo un viaje de buceo de seis días desde la ciudad balneario de Hurgada, también en el mar Rojo, hacia un área de Marsa Alam -más hacia el sur-, antes de encallar en arrecifes de coral y hundirse en la zona de Al Ghadeer.



"El centro de control de la gobernación del Mar Rojo recibió una señal de socorro a las 5.30 horas del lunes (2.30 GMT) de un miembro de la lancha que se encontraba en un viaje de buceo", explicaron las fuentes.