Trump advierte a Irán por la represión de las protestas "Si asesina a manifestantes, EEUU acudirá a su rescate"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos que estos días se manifiestan en ese país si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

En un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social, Trump se refiere a las manifestaciones que desde hace cinco días tienen lugar en diversos puntos de Irán, desatadas por el deterioro de la situación económica.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, en esas protestas han muerto, hasta ahora, siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump en su mensaje.

"Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó el mandatario republicano en este breve mensaje.

Aunque el detonante de las protestas en Irán, uno de los principales enemigos de EEUU por el desarrollo de armas nucleares, fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42%, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52% respecto al mismo periodo del año anterior.

