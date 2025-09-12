El asesino de Charlie Kirk es Tyler Robinson, de 22 años: escribió en las balas "fascista, atrápala" y el "Bella Ciao"

El hombre que asesinó al activista estadounidense Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años y residente en el estado de Utah. Las autoridades han encontrado parte de la munición que no utilizó con mensajes antifascistas grabados y han recabado testimonios de familiares que muestran que se radicalizó en los últimos años.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha confirmado en una rueda de prensa que las balas tenían mensajes inscritos como "hey, fascist, catch this" (hey, fascista, atrápala) o la letra del "Bella Ciao", el célebre himno antifascista italiano.

También ha explicado que Robinson, según sus familiares, se había hecho "más político" en los últimos años y había mencionado que no le gustaba Kirk. Sus parientes, siempre según la explicación del gobernador, recordaban que el asesino estaba "lleno de odio" y se dedicaba a expandirlo.

La lista de mensajes en los casquillos del sospechoso, tal y como los describe el gobernador, incluye referencias aparentes a la cultura de los videojuegos online.

Algunos dibujos incluyen una "flecha hacia arriba", otra "flecha hacia la derecha y tres flechas hacia abajo".

Ese dibujo puede ser una referencia a una secuencia de movimientos en un mando que libera una bomba en el videojuego "Helldivers".

Otro grabado, "Notices bulges OWO what's this?" (¿Notas protuberancias OWO, qué es esto?), es una frase utilizada para "trolear" en las comunidades de juegos de rol online, según el New York Times.

Cox detalló que un familiar de Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien, a su vez, se comunicó con el sheriff para informarle de que el asesino había "confesado o insinuado que había cometido el delito".

Precisó que esta información fue enviada a los agentes del FBI. Ellos revisaron vídeos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley, donde due asesinado Kirk de un disparo en el cuello.

En ellos, lograron identificar a Robinson "llegando al campus en un Dodge Challenger gris".

Horas antes de la rueda de prensa en la que el gobernador, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y las autoridades policiales, ofreció detalles del detenido, el presidente Donald Trump había confirmado el arresto sin facilitar su identidad.

"Creo que lo tenemos. Espero que le condenen a muerte", ha afirmado Trump en una entrevista en Fox News.

Robinson se había registrado en el pasado como votante independiente en Utah, según The Wall Street Journal

Cerca del lugar del atentado, en una zona boscosa y envuelto en una toalla, la Policía encontró este jueves un rifle "de alta potencia" y calibre .30, que podría haber disparado el asesino. Este arma se utiliza, como ha publicado EL ESPAÑOL, para cazar jabalíes.

El FBI habló con el compañero de piso de Robinson y este le mostró mensajes que había publicado en la red social de streaming y juegos Discord.

En ambas escribió mensajes "indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto".

También mencionó que el supuesto asesino dejó "mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.