La lista de Trump, invitados y ausentes en una toma de posesión gélida y sin TikTok

"Dime a quién invitas y te diré quién eres". Donald Trump ha desafiado las reglas tradicionales de la política estadounidense al extender invitaciones a diversos líderes extranjeros para su toma de posesión el próximo 20 de enero, algo que no se había hecho hasta la fecha. Con este gesto, el presidente electo no solo pone de manifiesto sus afinidades personales, sino que pone la primera piedra en su estrategia política de cara a su segundo mandato.



En el capítulo de hoy, Jara Atienza, redactora de Internacional, nos acerca a la lista de invitados que asistirán a la toma de posesión de Donald Trump, en la que también habrá grandes y destacadas ausencias, como la de Bolsonaro o los altos representantes del IBEX 35 por diferentes motivos. ¿Cuál será la representación española? ¿A quién representa Santiago Abascal?



Borja Bauzá, colaborador de EL ESPAÑOL, nos detalla en plan de agenda para el día de la toma de posesión de Trump, desde el discurso de investidura hasta el desfile inaugural, una ceremonia gélida que los estadounidenses no podrán ver a través de TikTok, la red social de origen chino ha sido prohibida por el Supremo en todo el país 24 horas antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, aunque esta situación podría terminar aplazándose.