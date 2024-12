El ciclón 'Chido' remata a las ya 'malditas' islas francesas de Mayotte: brotes de cólera, hambruna y pobreza extrema

“La mayor catástrofe natural de los últimos siglos”. Así calificaba este miércoles el nuevo primer ministro francés, François Bayrou, lo sucedido en el archipiélago de Mayotte, donde el ciclón Chido ha arrasado por completo la colonia, cebándose con la isla de Grande-Terre (Mahoré), donde habita la mayor parte de la población. El ciclón, que también ha causado decenas de muertos a su paso por Mozambique el pasado fin de semana, ha provocado escenas de devastación y pánico, lo que ha obligado a las autoridades a instaurar un toque de queda desde este martes para evitar el pillaje.

Aunque, de momento, el gobierno francés reconoce 31 fallecidos y más de 1.000 heridos de distinta gravedad, lo cierto es que se da por hecho que las víctimas, una vez vayan pasando los días, llegará a los cientos o incluso a los miles de personas, según informa el diario Le Monde. El presidente de la República, Emmanuel Macron, volará este jueves al archipiélago, adonde llegará en breve un buque proveniente de la isla de La Reunión con 180 toneladas de ayuda en forma de comida, agua y recursos básicos.

El secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, parte de la coalición de izquierdas que mantiene el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional, criticó al jefe del estado por no pasar “de las palabras a los hechos” y dejar a su suerte a “más de 100.000 franceses que tienen que dormir al aire libre, sin un techo bajo el que refugiarse”. Asimismo, señaló al ministro del interior en funciones, Bruno Retailleau, como uno de los responsables de la gestión de la catástrofe y le acusó de “no conocer en absoluto” la situación real del archipiélago.

Retailleau había señalado horas antes a la inmigración ilegal proveniente de la isla de Anjouan, (unas 100.000 personas en un archipiélago que apenas supera las 320.000 en total) como una de las causas de la depauperación de las islas y de la imposibilidad de dotarlas de las infraestructuras suficientes para evitar este tipo de tragedias. El líder comunista calificó, sin embargo, a los inmigrantes como “parte de un mismo pueblo” que habla el mismo idioma, comparte la misma cultura y profesa la misma religión, en este caso, la musulmana.

Las islas “malditas”

El caso es que, antes incluso de la llegada del ciclón, el archipiélago de Mayotte, uno de los departamentos de ultramar que aún quedan de la época colonial francesa, ya vivía en la pobreza absoluta, con un nivel económico muy inferior al de la Francia continental e incluso por debajo de las “joyas de la corona” del Índico y el Pacífico, como Guadalupe, Martinica, Nueva Caledonia o La Reunión. El rotativo L´Opinion calificó en su momento a las islas como “malditas” y el diario conservador Le Figaro les dedicó su portada del pasado martes con un enorme titular que describía el archipiélago como La Francia del cuarto mundo.

Situado entre Madagascar y Mozambique, Mayotte consta básicamente de dos islas, conocidas como Grande-Terre y Petite-Terre (la “tierra grande” y la “tierra pequeña”, en alusión a su tamaño). Pese a su localización, el comercio con el continente africano es escaso, su economía se basa en la agricultura y sus habitantes sobreviven gracias al apoyo de la Francia metropolitana. Para hacerse una idea, la renta per cápita apenas llega a los 10.600 euros, lo que coloca al archipiélago a la altura de Marruecos, Uzbekistán o Suazilandia.

En comparación, el PIB per cápita de Francia se sitúa en 61.156 euros, mientras que el departamento de Île-de-France, cuya capital es París, supera los 63.000, es decir, seis veces más que la colonia africana. Desde el Palacio de Matignon, residencia del primer ministro francés, se anunció este miércoles una reducción de impuestos del 75% para los afectados por la catástrofe, pero los daños son tales que la economía del archipiélago puede haber sufrido un golpe casi definitivo del que tardará muchísimo tiempo en recuperarse.

La influencia del cambio climático

Mientras llegan las ayudas y los equipos de salvamento, los ciudadanos y las asociaciones de Mayotte han salido a las calles a ayudar en la medida de sus posibilidades. La ministra de sanidad en funciones, Geneviève Darrieussecq, advirtió este miércoles en la televisión pública TF1 de la posibilidad de brotes de cólera si no se actúa con premura. Los cadáveres flotan en el agua y no hay medios siquiera para rescatarlos. Casi cien horas después de la tragedia, aún no se ha podido reestablecer los servicios de electricidad y agua potable en gran parte del territorio afectado.

Detrás de la devastación del ciclón “Chido” puede estar el cambio climático, según expertos del Instituto Graham, perteneciente al Imperial College de Londres. “Calculamos que las posibilidades de que un ciclón de categoría 3 pase a categoría 4 al tocar tierra son ahora un 40% mayores que en la época preindustrial”, afirmaron en un comunicado. La categoría 4, según la escala de Saffir-Simpson, implica una velocidad del viento superior a los 209 kilómetros por hora, lo que explicaría la gravedad de las consecuencias.

Queda ahora una reconstrucción laboriosa de una región ya golpeada numerosas veces. La Francia metropolitana ha acudido en apoyo de los afectados en forma de donaciones millonarias y maratones de televisión, pero eso no basta. El archipiélago de Mayotte es, con diferencia, el departamento más pobre de todo el país. Sin ir más lejos, la citada isla de La Reunión dobla su renta per cápita. Más allá de los efectos que pueda tener la inmigración, es necesario poner medios e invertir en una colonia que pertenece a Francia desde 1843, cuando se la anexionó el rey Luis Felipe I de Orleans.

Mayotte no es como Martinica, Guadalupe o Nueva Caledonia, territorios franceses donde, en los últimos años, han crecido movimientos sociales favorables a la independencia. Mayotte no podría sostenerse por su cuenta, ni siquiera en alianza con el vecino archipiélago de las Comoras. Necesita un apoyo que ahora mismo no recibe desde París. Como apuntó en la red social X, Melanie Vogel, senadora del partido Europa Ecología, Mayotte es “un territorio abandonado”. Las próximas horas serán decisivas para intentar evitar consecuencias aún más dramáticas.