La prensa internacional califica la fuga de Puigdemont como un "desafío" a la Justicia

El debate del pleno de investidura de Salvador Illa ha tenido como protagonista a otro político catalán. Se trata de Carles Puigdemont, cuyo retorno y posterior desaparición no ha dejado indiferente a nadie.

La prensa internacional no ha tardado en hacerse eco de la vuelta del 'expresident'. The Times ha destacado el hecho de que no haya sido detenido, a pesar de la enorme presencia de las fuerzas de seguridad: "Carles Puigdemont vuelve a España y desaparece delante de 300 policías".

Por otro lado, los medios franceses también han cubierto lo que ha ocurrido en Barcelona. En el caso de Le Monde, que ya había informado el miércoles del regreso del 'expresident', ha hablado así sobre lo ocurrido esta mañana: "Carles Puigdemont, líder independentista catalán y objeto de una orden de detención, se encuentra prófugo tras una breve aparición en Barcelona".

Carles Puigdemont en Barcelona

Por otra parte, Le Figaro ha puesto el foco en los años que han pasado desde que el expresidente catalán huyó de España: "El independentista Carles Puigdemont vuelve a Cataluña tras siete años en el exilio". Dentro de la noticia el diario francés hace hincapié en la "rebelión de los jueces", señalando que la ley de amnistía no se ha aplicado a todos los delitos del político.

En el caso de Italia, Corriere della Sera ha destacado las palabras del político de esta manera: "El exlíder prófugo Puigdemont en un escenario de Barcelona: '¡Larga vida a una Cataluña libre!'". Además, ha adjuntado un vídeo de su aparición en público.

Las promesas del político tampoco han pasado desapercibidas para el periódico italiano: "He venido aquí para recordaros que no nos rendimos". Además, también han resaltado la visión de lo ocurrido en 2017 que tiene el exdirigente: "Durante los últimos siete años hemos sido perseguidos porque queríamos hacer oír la voz del pueblo catalán".

El New York Times ha calificado lo ocurrido como un "desafío" a la Justicia de nuestro país: "Carles Puigdemont regresa a Cataluña desafiando la orden de arresto española". El hecho de que este medio esté resaltando lo ocurrido es aún más significativo si tenemos en cuenta que hacía meses que no hablaba de la cuestión catalana.

Minuto a minuto

Uno de los que está dando una cobertura más extensa es el diario británico The Guardian. El periódico está lanzando actualizaciones constantemente sobre la fuga de Puigdemont, resaltando especialmente la detención del 'mosso d'esquadra' que ha colaborado con lo ocurrido. También están compartiendo imágenes de las protestas a favor del independentismo en Barcelona.

La colaboración de este agente catalán no ha dejado indiferente a nadie. Politico, el medio especializado en política europea, lo ha destacado entre las noticias de su portada: "Detenido un policía relacionado con la fuga del líder separatista Carles Puigdemont". Corresponsales de este portal han hablado con algunos simpatizantes de los separatistas, y se han hecho eco de sus palabras: "Tengo miedo de que sea una situación humillante, tal vez se lo lleven a Madrid como presa de una gran cacería".