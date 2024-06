La amenaza de Putin de suministrar armas a Corea del Norte "preocupa increíblemente" a EEUU

La sugerencia de Vladimir Putin de suministrar armas a Corea del Norte es "increíblemente preocupante", señalan altos funcionarios estadounidenses días después del pacto firmado entre Putin y Kim Jong-un por el que sus respectivos países se han prometido asistencia militar inmediata si cualquiera de ellos es atacado.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, ha indicado que el envío de armas a Pionyang "podría desestabilizar a la península de Corea... dependiendo del tipo de armas que provean... violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha respaldado".

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Corea del Sur, han señalado que el acuerdo firmado entre Rusia y Corea del Norte plantea "una seria amenaza" para la paz y la estabilidad en la península de Corea. Blinken ha señalado que la Casa Blanca podría empezar a valorar "varias medidas" para responder a ese pacto, que ha estrechado los lazos entre loos Estados afectados por las sanciones y los ha llevado a su mayor nivel de colaboración desde la Guerra Fría, según informa el diario británico The Guardian.

[Putin busca otro orden mundial con una coalición de "Estados amigos" que haga frente a Occidente]

Putin no descarta suministrar armamento a Corea del Norte como respuesta a la entrega de armamento moderno a Ucrania por parte de los países de la OTAN.

"Nosotros nos reservamos el derecho a suministrar armas a otras regiones del mundo. Y esto tampoco lo descarto durante la vista de nuestro acuerdo con la República Popular Democrática de Corea", dijo Putin durante la rueda de prensa que ofreció este jueves al término de su visita a Vietnam y que fue retransmitida por la televisión pública rusa.

Putin aseguró que "los occidentales proporcionan armas a Ucrania y a partir de entonces se desentienden y argumentan que ya no controlan nada, que no importa cómo son usadas". "Pues nosotros también podemos decir que hemos suministrado algo a alguien y después no nos hacemos cargo de nada", sostuvo.

En cuanto al acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión suscrito el miércoles con Pionyang, el mandatario ruso quiso quitarle hierro, aduciendo que "no es nada nuevo".

"Hemos suscrito este acuerdo debido a que el antiguo ha dejado de existir. Y en el anterior acuerdo de 1961 se recogían exactamente las mismas cosas, no hay ninguna novedad", afirmó, en declaraciones recogidas por Efe.

Aunque admitió que "en el contexto actual esto parece algo extraordinario", añadió que "casi no ha cambiado nada" y que la situación en el mundo exige reforzar legalmente las relaciones con los socios de Rusia, especialmente en Asia.

[Una limusina blindada, un juego de té y una daga: los regalos de Vladímir Putin a Kim Jong-un]

Corea del Sur "no tiene por qué preocuparse, ya que nuestra ayuda militar en virtud del acuerdo que firmamos sólo se plantea si en relación con uno de los firmantes del documento se comete una agresión. Por lo que yo sé, la República de Corea no planea una agresión contra Corea del Norte", señaló.

Putin subrayó que, en realidad, el acuerdo que firmó con Kim Jong-un, será "un factor de disuasión para que la crisis (coreana)" no se traduzca en un conflicto armado. Y, en respuesta a la pregunta de un periodista, descartó el posible despliegue de soldados norcoreanos en el campo de batalla de Ucrania.

La firma del acuerdo de asistencia mutua entre Rusia y Corea del Norte ha causado un gran malestar en Seúl, pero también en EEUU y Japón. Mientras tanto, Putin tachó de "inhumanas" algunas de las sanciones adoptadas contra el régimen comunista norcoreano y pidió su levantamiento. Así ha cerrado su gira por Asia el mandatario ruso, levantando una polvareda que ha hecho saltar las alarmas entre las potencias occidentales.