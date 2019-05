Los profesores de Florida, a punto de poder ir armados en clase

La cámara de los comunes de Florida ha aprobado un proyecto de ley que podría permitir a los profesores tener armas en las clases. La ley ya ha sido aprobada por el Senado, según informa NPR, y ahora deberá pasar el filtro del gobernador del Estado, el republicano Ron DeSantis, quien se espera que lo apruebe.

Esta medida, creada para intentar proteger los colegios estadounidenses de tiroteos, viene precedida de la creación de un programa "guardián" que permite a los distritos otorgar armas a los empleados de los colegios, pero que tenía la excepción de no dárselas a los profesores. Esta ley eliminaría ese requisito.

Una vez que la ley se aprobase, los distritos tendrían las competencias para aplicarla o no. Muchos ya han comunicado su intención de no hacerlo: 25 de los 67 distritos escolares del Estado aprobaron en su momento el programa "guardián", muchos de ellos en zonas rurales.

Las escuelas ya no serían zonas 'libre de armas'

El senador por Florida Oscar Braynon ha mostrado su preocupación sobre dar más armas a zonas ya violentas. "Desafortunadamente yo tengo que tratar con padres que han perdido a sus hijos por las armas en mi comunidad", dice Braynon. "Un arma en una clase, da igual cómo lo planteen... solo el concepto crea un ambiente diferente para los niños".

A mediados de 2018, Trump ya anunció su intención de introducir armas en los colegios. "Los profesores tendrían un permiso especial, y la escuela ya no sería una zona libre de armas” de la que se puedan aprovechar los “maníacos”, dijo.

En el programa se establece que los profesores deberán aprobar un entrenamiento de 144 horas antes de poder tener armas en clase. Los empleados de 40 de los 67 condados de Florida ya están en entrenamientos o lo harán, según informa Reuters.

Ryan Petty, cuya hija fue asesinada en el tiroteo de Parkland (Florida), que dejó 17 muertos, ha dado su visto bueno a la ley. "Los distritos escolares necesitan la flexibilidad para elegir mientras descubren por sí mismos cuál es la mejor manera de proteger a sus hijos".

En secundaria, las tijeras están prohibidas

Kyle Savage, una profesora de Florida, ha dicho a The Guardian que quiere que sus hijos sepan "que soy una profesora, que les quiero, que me preocupo por ellos, y no quiero que piensen 'bueno, mi profesora tiene una pistola en un lado de su cadera hoy'".

Savage asegura que eso "cambia por completo el ambiente en la clase". "¿Pienso que podría derribar a un tirador? Sí, 100%. Pero me pregunto a mí misma, ¿me arrepentiría después? Es un conflicto que tengo", cuenta Savage.

Otra profesora, Lesly Chamate, cree que los profesores "no tienen que se como los policías, no tenemos que llevar armas". "Es una locura, una profesora de arte con una pistola. En las clases de secundaria, las tijeras están prohibidas. ¿Cómo vas a tener armas?".