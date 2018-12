12 meses en 12 vídeos

The New York Times

ENERO. Las mujeres toman la iniciativa en Hollywood

En pleno escándalo por las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra eminencias en Hollywood, la élite de la industria alzó la voz en apoyo a las víctimas de abusos en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, celebrada el 7 de enero. Respondiendo a la llamada de Time's Up, iniciativa lanzada por mujeres del sector del entretenimiento destinada a luchar contra la desigualdad de género, las invitadas vistieron de negro para denunciar las prácticas destapadas. Sobre el escenario, el dominio también fue femenino: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (en España, Tres anuncios en las afueras) y Lady Bird, dos películas protagonizadas por mujeres, ganaron los premios a Mejor Drama y Mejor Comedia, respectivamente. Además, Oprah Winfrey recibió el Cecil B. DeMille por toda su carrera.

FEBRERO. Todas las miradas sobre las Coreas

FEBRERO. Todas las miradas sobre las Coreas

En un extraño acto simbólico de acercamiento, una delegación mixta de atletas de Corea del Norte y Corea del Sur, liderada por jugador norcoreano de hockey sobre hielo Hwang Chung-gum y el piloto de bobsleigh surcoreano Won Yun-jong bajo una sola "bandera de unificación", desfiló el 9 de febrero en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Pieonchang. 22 deportistas formaron parte del equipo de Corea del Norte en presencia de Kim Yo-jong, la hermana menor de Kim Jong-un, que se convirtió en el primer miembro del círculo más próximo al líder del país en pisar a los vecinos del sur desde la Guerra de Corea.

MARZO. Siete años de guerra civil en Siria

MARZO. Siete años de guerra civil en Siria

El 15 de marzo marcó siete años de guerra civil en Siria. Los enfrentamientos entre el gobierno de Bashar al-Assad y las fuerzas de oposición al régimen dejaban ya entonces cientos de miles de muertos y desplazados, mermando sensiblemente la población con respecto a la que había antes del conflicto. Lo que comenzó en 2011 como protestas pacíficas contra el presidente, ha tomado dimensión mundial, con la participación de Estados Unidos, Rusia o Irán, entre otras naciones.

ABRIL. Extendiendo los límites del conocimiento humano

ABRIL. Extendiendo los límites del conocimiento humano

Desde el lanzamiento del telescopio satelital Kepler en 2009, los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas, fuera de nuestro Sistema Solar. Ahora, se espera que la exploración depare el hallazgo de varios miles más. Lanzado el 18 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, el TESS, de la compañía SpaceX, de Elon Musk, está equipado para buscar planetas distantes y detectar aquellos que puedan tener similitudes con el nuestro. Los científicos esperan que la información que aporte en los próximos años amplíe nuestra comprensión del lugar que ocupa la Tierra en el universo.

MAYO. Nueva embajada de Estados Unidos en Israel

MAYO. Nueva embajada de Estados Unidos en Israel

Funcionarios estadounidenses e israelíes, entre ellos Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, y su esposo, Jared Kushner, se reunieron en Jerusalén el 14 de mayo para conmemorar la reubicación de la Embajada de Estados Unidos, hasta ese momento en Tel Aviv. La nueva sede abrió sus puertas cinco meses después de que Trump reconociera formalmente a la Ciudad Santa como la capital del país, invirtiendo cerca de siete décadas de política exterior norteamericana. El evento estuvo rodeado de violencia en la franja de Gaza, donde militares israelíes respondieron con fuego a los palestinos que protestaban.

JUNIO. Erupción volcánica mortal en Guatemala

JUNIO. Erupción volcánica mortal en Guatemala

El 3 de junio, Guatemala experimentó su erupción volcánica más letal en más de un siglo. El Volcán de Fuego mató a casi 200 personas y obligó a miles a evacuar. El cráter produjo flujos piroclásticos de gases tóxicos y arrojó ceniza y lava con inmenso daño para los aldeanos que habitaban en la base. Este hecho contrastó con la erupción del volcán Kilauea en Hawai, que destruyó edificios pero no se cobró ninguna vida.

JULIO. Un equipo de fútbol rescatado en una cueva en Tailandia

JULIO. Un equipo de fútbol rescatado en una cueva en Tailandia

El 10 de julio, la marina de Tailandia anunció la liberación del equipo de fútbol de niños de entre 11 y 16 años y de su entrenador de la cueva de Tham Luang, en la que habían quedado atrapados durante 18 días tras entrar en ella e inundarse. Cientos de voluntarios y docenas de entrenados buzos trabajaron para ayudar a los menores y su entrenador. Todos ellos fueron hospitalizados y tratados por inanición y deshidratación, con algunos casos de infección pulmonar y problemas cardíacos.

AGOSTO. La caída de un puente mata a decenas de personas en Italia

AGOSTO. La caída de un puente mata a decenas de personas en Italia

Un total de 43 personas murieron al caer el Puente Morandi en Génova el 14 de agosto. Abierto en 1967 y una importante arteria para el tráfico, reabrió el debate sobre el envejecimiento de las infraestructuras en Italia. Los expertos llevaban años advirtiendo del deterioro del puente, potencialmente peligroso. El Movimiento Cinco Estrellas, de la coalición gobernante, fue criticado por oponerse a las grandes obras públicas, incluida la construcción de una nueva autopista en la ciudad.

SEPTIEMBRE. Los derechos de los homosexuales avanzan en India

SEPTIEMBRE. Los derechos de los homosexuales avanzan en India

En una sentencia histórica en Delhi el 6 de septiembre, la Corte Suprema de India declaró inconstitucional la aplicación de una ley de 157 años para criminalizar el sexo entre personas del mismo género. Conocida como Sección 377, la norma se introdujo en 1861 bajo el dominio colonial británico y declaró que el coito "contra el uso de la naturaleza" era un acto criminal a castigar con la máxima pena de cadena perpetua. La decisión de anularlo ha sido una gran victoria para el colectivo LGTB en India, donde la homosexualidad sigue siendo un tabú.

OCTUBRE. Activistas contra los delitos sexuales ganan el Nobel de la Paz

OCTUBRE. Activistas contra los delitos sexuales ganan el Nobel de la Paz

Nadia Murad, iraquí superviviente de un ataque sexual, y el doctor Denis Mukwege, ginecólogo congoleño, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir los delitos sexuales en tiempos de guerra. Murad, de 25 años, fue secuestrada en su hogar en Kocho por el Estado Islámico en 2014. Durante tres meses de cautiverio, fue torturada y forzada a la esclavitud sexual. Tras escapar, empezó a trabajar como activista por los derechos humanos de la población yazidí y por las afectadas por la trata de personas. Mukwege ha tratado a miles de víctimas de violencia sexual en el hospital de Panzi, que abrió en Bukavu, en la República Democrática del Congo, en 1999.

NOVIEMBRE. Amazon revela dónde instalará sus nuevas sedes

NOVIEMBRE. Amazon revela dónde instalará sus nuevas sedes

Amazon anunció en noviembre la localización de sus nuevas sedes, a las que se compromete a llevar gran prosperidad económica, tecnológica, en materia de transporte y, cómo no, empleo. Tras estudiar decenas de opciones, los lugares elegidos han sido Long Island City, en el barrio neoyorquino de Queens, y Crystal City, en los suburbios de Washington, al norte de Virginia. La compañía no para de crecer y su primer 'hogar', el original, en Seattle, se ha quedado manifiestamente pequeño. La respuesta ha contado con el factor humano, pero también con los datos a la hora de decantarse por los polos más adecuados para asentar el futuro del negocio.

DICIEMBRE. El imparable fenómeno Dudamel

DICIEMBRE. El imparable fenómeno Dudamel

¿Qué hace tan atractivo a Gustavo Dudamel? El venezolano sabe manejarse igualmente en los grandes teatros del mundo y al frente de las mejores orquestas como ante las cámaras, carismático y aún joven. El director de la Filarmónica de Los Ángeles, el de menor edad en dirigir el Concierto de Año Nuevo de Viena, en 2018, debutó en diciembre en el Metropolitan de Nueva York con Otello de Verdi y recogió la Medalla Páez de las Artes de 2018, que otorga el Fondo Venezolano para las Artes, en el Lincoln Center.