Ni nueces ni pasas: el superalimento repleto de vitaminas que más adelgaza después de cenar

Hay quien no puede renunciar a los dulces o algún antojo y mucho menos después de cenar, cuando más relajados estamos. Abandonar lo que más nos gusta puede resultar una tarea titánica, más aún cuando queremos perder esos kilos que se han asentado en nuestro cuerpo.

Estar a dieta o comenzar una rutina de ejercicio, más todavía cuando no solemos hacerlo, resulta una ardua rutina. Pero hay que tener muy en cuenta que para llegar a nuestro objetivo hay que cambiar dos pilares fundamentales en el camino hacia esa vida más saludable que buscamos: la paciencia y la constancia en la alimentación.

Uno de los mayores retos al empezar una dieta es combatir esa necesidad de consumir algo dulce. Aquí es donde entran en juego los dátiles, un superalimento que puede convertirse en tu mejor aliado, puesto que está comprobado científicamente los grandes beneficios que este fruto aporta a la salud, ayudando incluso a perder los kilos que queremos.

Mujer sosteniendo un bowl con dátiles. iStock

Los dátiles son una excelente fuente de fibra. Aunque se trata de un alimento deshidratado, tienen un sabor naturalmente dulce sin añadir azúcar, lo que los convierte en una opción perfecta para calmar esos antojos nocturnos sin que ello suponga sabotear tu dieta.

Además, están repletos de vitaminas A y B, llegándoselos a considerar en siglos pasados como la fruta del 'árbol de la vida'. No es para menos. Incorporarlos en tu dieta diaria no solo te ayudará a saciar tus ansias de ese 'algo dulce', sino que también mejorará la calidad de los lípidos en tu sangre sin que aumenten los niveles de azúcar.

El mejor antojo para tus cenas

Los dátiles son el mejor ejemplo de que no tienes que renunciar a los placeres de la vida para adelgazar. Tan solo se trata de incorporar pequeños ajustes en tu alimentación para quitarte esos kilos que tanto te incomodan y de una manera saludable y sostenible.

Si eres de los que no puede pasar sin su dosis diaria de dulce, este fruto es la mejor opción para tomar después de cenar sin que ello te suponga un aporte calórico excesivo. De hecho, consumirlo puede llegar a mejorar notablemente los niveles de glucosa en sangre.

Platos con dátiles. iStock

Es por eso que este superalimento está considerado una excelente opción para cuando quieres perder peso pero sin renunciar a tus antojos. Así lo demuestra un estudio realizado por el profesor Michael Aviram, bioquímico del Technion-Israel Institute of Science, y publicado en el 'Journal of Agricultural and Food Chemistry'.

El experto demostró que consumir dátiles a diario puede, además, proteger contra la arteriosclerosis, la principal causa de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. La investigación, realizada con una muestra de 10 personas, mostró que después de cuatro semanas de consumo regular de dátiles, se observó una disminución del 15% en los triglicéridos y del 33% en la oxidación de las grasas en la sangre.

Beneficios de los dátiles

Adelgazar no está reñido con comer alimentos dulces y los dátiles es la mejor muestra de ello. Además, su versatilidad nos permite poder incluirlos en múltiples platos, desde smoothies, ensaladas hasta postres saludables o, simplemente, como snack, haciendo que la dieta sea más agradable y apetecible.

Sus múltiples propiedades lo hacen que sea un alimento perfecto para incluir en épocas de dieta.

Efecto saciante gracias a su alto contenido en fibra, consiguiendo que te sientes lleno por más tiempo, lo que puede reducir la ingesta total de alimentos y ayudarte a evitar los antojos entre comidas.

gracias a su alto contenido en fibra, consiguiendo que te sientes lleno por más tiempo, lo que puede reducir la ingesta total de alimentos y ayudarte a evitar los antojos entre comidas. Además, este componente ayuda a mejorar la digestión , previniendo el estreñimiento y favoreciendo el tránsito intestinal.

, previniendo el estreñimiento y favoreciendo el tránsito intestinal. Los dátiles no causan picos bruscos de azúcar en sangre, lo que ayuda a mantener los niveles de energía estables y evita los episodios de hambre intensa.

y evita los episodios de hambre intensa. Al mantener los niveles de azúcar en sangre más estables, es menos probable que experimentes antojos repentinos de alimentos menos saludables.

de alimentos menos saludables. Rico en potasio , este mineral es importante para el equilibrio de líquidos y la función muscular, muy beneficioso si estás entrenando con regularidad.

, este mineral es importante para el equilibrio de líquidos y la función muscular, muy beneficioso si estás entrenando con regularidad. Consumir dátiles con regularidad ha demostrado reducir los niveles de triglicéridos en la sangre, lo que es beneficioso para la salud cardiovascular y el metabolismo de las grasas.

y el metabolismo de las grasas. Los antioxidantes presentes en este fruto ayudan a reducir la oxidación de las grasas, lo que contribuye a una mejor salud general y puede apoyar los esfuerzos de pérdida de peso.

Ahora que conoces la infinidad de beneficios que los dátiles pueden aportar a tu salud, incluso cuando quieres perder peso, solo te queda disfrutar de uno de los momentos más placenteros del día y disfrutar de tu 'momento dulce' antes de ir a dormir.