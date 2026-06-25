Boticaria García da otra clave de la longevidad: "El baño de bosque logra bajar el cortisol y activar el modo reparación"

Una semana más, la creadora de contenido, farmacéutica y nutricionista —además de un largo etcétera que compone su currículum— Boticaria García se adentra en el camino de la longevidad para desvelar algunas de las claves de ese objetivo de vivir más y, sobre todo, mejor.

Hoy, su propuesta parte de una práctica muy sencilla. Y es que la divulgadora siempre da pautas accesibles para tener un estado de salud más óptimo. En este caso, los paseos —aunque no parasimpáticos— son los protagonistas de su último vídeo para Magas. En este caso, además, vienen acompañados de una nueva variable.

"Caminar está muy bien, pero hacerlo en la naturaleza tiene premio", arranca García ante la cámara. De acuerdo a la profesional, la ciencia lleva años estudiando este detalle y "en Japón hasta tiene nombre propio".

En concreto, Shinrin-yoku, que se traduce como 'baño de bosque' de forma literal. A este concepto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico añade además el calificativo de 'curativo'.

Como habitualmente, para rematar su idea principal Boticaria García hace uso del humor: "Y lo mejor es que no hace falta subir montañas imposibles ni comprarte piolets. Consiste simplemente en caminar despacio entre los árboles y pasar tiempo en la naturaleza".

"Cuando lo haces, tu cuerpo baja el cortisol —la hormona del estrés— y se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el modo reparación", detalla, enumerando así algunos de los beneficios de esta sencilla práctica.

Pasear entre los árboles, una de las claves en el camino hacia la longevidad. Foto de Jake Melara en Unsplash

Además, según la farmacéutica, las plantas liberan unas sustancias llamadas fitoncidas, unos compuestos naturales que estas emplean para protegerse, algo de lo que el cuerpo humano también saca ventaja. "Al respirarlos, nuestro sistema inmunitario responde aumentando la actividad de nuestras células defensivas", especifica la experta.

Igualmente, señala que "estos baños de bosques' se han asociado con menos estrés, mejor estado de ánimo, presión arterial más baja y un sistema inmunitario más activo".

Boticaria García relaciona así este sencillo gesto con el viaje hacia la longevidad que va trazando semana a semana desde este vertical. Un trayecto con señales que "también huelen a musgo y tienen color verde".

Por último, termina con una recomendación: "Si puedes, sal a caminar entre los árboles, porque a veces uno de los mejores medicamentos es simplemente un paseo".

Y es que antes de dar grandes pasos en este nuevo propósito, quizás lo más lógico sea implementar una serie de hábitos sencillos y fáciles de integrar en la rutina, siempre y cuando los ritmos de vida lo permitan.