'Longevity Experience Forum', el evento de Magas y El Español que aterriza la ciencia de vivir más y mejor en Madrid

El camino a la longevidad es un trayecto que comienza en el presente. AleksandarNakic iStock

Hace un tiempo —no demasiado— la palabra bienestar se asociaba a unas pautas cuadriculadas que dejaban multitud de variables fuera de la ecuación. Se hablaba de comer mejor, hacer ejercicio y encontrar algo de tiempo cada día para desconectar de verdad.

No obstante, en la actualidad la conversación se ha transformado totalmente. O, mejor dicho, está en vías de hacerlo.

¿En qué radica este cambio? En que ahora la gran aspiración ya no se trata sólo de sentirse bien en el presente, sino en llegar al día de mañana con la mejor calidad de vida y autonomía posibles.

En este contexto, EL ESPAÑOL y Magas organizan el próximo 23 de junio 'Longevity Experience Forum', una cita que reunirá en Madrid a expertos del ámbito médico, científico, tecnológico y empresarial para analizar los avances que están redefiniendo la forma de entender el envejecimiento.

El programa repasará cuestiones que versan desde la medicina de precisión y la inteligencia artificial hasta la microbiota. Se seguirán tratando el ejercicio físico y la nutrición como pilares fundamentales del bienestar y, por supuesto, el sueño y la salud femenina.

Una señora practicando ejercicio de fuerza. FatCamera iStock

El encuentro servirá para poner sobre la mesa preguntas que ya no pertenecen a un futuro inalcanzable para tener la certeza de que es posible vivir más, pero, sobre todo, mejor.

La longevidad, sin duda, se ha convertido en una de las grandes conversaciones de nuestro tiempo. Y no, su finalidad no es una especie de búsqueda de la fuente de la eterna juventud.

Se trata más bien de aprender sobre cómo retrasar la aparición de enfermedades, preservar la autonomía y la calidad de vida a lo largo de los años, para que, de verdad, todo tenga sentido.

Un equipo ganador

En el 'Longevity Experience Forum', que se celebra en el Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela, Magas y EL ESPAÑOL han apostado por una serie de profesionales que sobresalen en sus respectivas materias.

La recepción de ponentes y acompañantes está prevista a las 9:30 horas, ya que el saludo y bienvenida es a las 10:00. Charo Izquierdo, directora de la revista, será la encargada de abrir la jornada y de dar paso a la apertura institucional.

A continuación, tendrá lugar la conversación 'Cómo vivir más y mejor: qué dice hoy la medicina de la longevidad', una charla compartida por Arturo Fernández-Cruz, académico, catedrático e investigador clínico; y Ana Martines, CEO de Athma.

A las 10:35 horas tomará el testigo, Ángel Durántez, médico pionero en longevidad en España, con su intervención 'Medicina de precisión y prevención'

Tras el experto, a las 11:05 horas, tomará el foco la temática 'Inflamación, estrés oxidativo y sueño', de la mano de Marta Ochoa, jefa del Servicio de Neurología de HM Hospitales en Madrid.

Miren Taberna, oncóloga médica, Phd y Chief Scientific Officer de Savana protagonizará, a las 11:20 horas, la conversación 'De los datos a la longevidad: cómo la inteligencia artificial se adelanta a la enfermedad'.

Seguidamente, le llegará el turno de Lola Ibáñez, fisioterapeuta y colaboradora de Intimina, con 'El suelo pélvico: el gran olvidado de la longevidad femenina'.

Tras este potente arranque, todos los asistentes están invitados a disfrutar de un pequeño break para un café y tomar así energías para proseguir con la jornada, a la par que se disfruta de distendidas charlas con un halo de networking y sinergia.

El ejercicio físico tiene que estar presente en la rutina en cualquier etapa de la vida. Alejandro MF iStock

A las 12:10 se retomará la actividad. En concreto, está prevista una mesa redonda que tendrá a Marta Carrasco, directora del programa Arcadia de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y Bárbara Rey Actis, Longevity Economy Consultant, como guías. La temática de la misma: 'Diseñando el futuro: el arte de aprender y planificar a cualquier edad'.

Después de ellas, Mariano Bueno, director médico de Biosalud Day Hospital, departirá sobre 'Cómo la alta tecnología redefine la longevidad', en la ponencia de las 12:50 horas.

A continuación, a las 13:05 horas, se desarrollará la ponencia 'Secretos para una piel longeva y saludable' con Charlotte Mejat, directora general de Laboratorios Vichy en España y Portugal.

Esta estará seguida, a las 13:20 h, por la conversación a dos 'Envejecimiento y resiliencia capilar', de la mano de Laura Villanueva Martínez, Team Marketing Manager de Cantabria Labs; y Claudia Bernárdez, dermatóloga experta en Tricología, fundadora de la Clínica ABderma y autora del libro La biblia del cuidado del cabello (Zenith, 2023).

A las 13:40 horas, como una especie de previa marcada por el timing, entra en escena la temática 'Nutrición: alimentarse bien, vivir mejor', con Rocío Bueno, coordinadora y responsable del área de Nutrición del Grupo Hospitalario HLA y Lucía Grávalos, chef del restaurante Desborre.

La última intervención que pone el broche de oro a la mañana será una conversación con la modelo, empresaria y presentadora de Flash Moda —el programa de RTVE—, Nieves Álvarez.

Después del descanso, a las 15:15 horas tiene lugar la recepción de los ponentes de la tarde junto a sus acompañantes. La tarde se inaugura con la ponencia individual 'Microbiota: la clave de la longevidad', presentada por Silvia Gómez Senent, doctora especialista en aparato digestivo y experta en microbiota.

Luego, Niko Mihic, director de HM Executive Health Center y director de los Servicios Médicos del Real Madrid, tomará la palabra con 'Longevidad y atletas de élite: su aplicación a la población general', programada a las 16:00 horas.

Tan sólo 20 minutos más tarde, llega la intervención de María Rogel, médico especialista en Dermatología Clínica y Estética del Grupo Pedro Jaén, seguida de una charla a dos entre la campeona olímpica de hockey hierba Mercedes Coghen y Marcos Vázquez, director de Fitness Revolucionario. Esta tendrá lugar a las 16:40 horas.

La salud femenina será uno de los ejes centrales del foro. Ridofranz iStock

La cita de las 17:00 horas tendrá como protagonista a Raluca Oancea Ionescu, responsable de la Unidad de Genética Clínica del Hospital Memorial Publio Cordón, que tratará el tema 'Longevidad: el poder de los genes'. Después llegará el turno de Sofía Ruiz del Cueto, directora médica de la Clínica + Cueto, a las 17:15 horas.

A las 17:35 horas el foco estará en la psicóloga experta en sexología Lara Ferreiro, que también participó hace unos meses como ponente en el foro 'MIDlife: el momento del cambio', el evento que puso en el centro de la conversación a las mujeres de mediana edad. Hablará sobre 'Longevidad y sexualidad'.

Cuando el reloj marque las 18:00 horas, Jennifer Barbosa, trainer de Work Your Face Madrid, tomará el testigo y no sólo de la mano de la palabra, sino también presentando la experiencia 'Workout facial con Work your face'.

Por último, la creadora de contenido, divulgadora, farmacéutica y nutricionista —además de un largo etcétera que incluye toda su formación y trayectoria— Boticaria García será la encargada de clausurar este 'Longevity Experience Forum' con una intervención individual que dará fin a las 18:50 horas.

Colaboradores

En esta primera edición participan Asisa, Beyond Longevity, Cantabria Labs, Clínica + Cueto, HM Hospitales, Intimina, Komvida, Multiópticas, la Universidad Camilo José Cela, Laboratorios Vichy y como transporte oficial del evento EMT Madrid.

Sin duda, una serie de compañías e instituciones que dota al evento de mayor entidad si cabe y que, sin duda, apuesta por el futuro desde el presente.

En la actualidad, hablar de longevidad es una conversación cuya temática se ha resignificado. Ahora no es sinónimo de años, sino que se trata de vida. De cómo se quiere —y se puede— llegar a cada etapa teniendo en cuenta las decisiones que se toman a día de hoy.

A ello se le unen las herramientas que la ciencia, la medicina y la innovación proporciona. Un tándem infalible por el que siempre merece la pena apostar.

El mañana de la salud ya no es una promesa inalcanzable o con tintes de ensoñación, sino que parece algo mucho más cercano y palpable; más accesible hasta cierto punto.

De eso se trata esta cita, de un encuentro en el que se quiere dejar claro que lo importante no es vivir más, sino hacerlo con calidad de vida y autonomía para que realmente merezca la pena.