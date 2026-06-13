El peligro de las dietas restrictivas: "Prohibir alimentos sólo sirve para que la gente ya no sepa qué comer"

Hace unas semanas una paciente me dijo algo que escucho cada vez con más frecuencia:

"Cris, ya no sé qué puedo comer". Y, sinceramente, la entiendo.

Si prestamos atención a los mensajes que recibimos sobre alimentación, parece que siempre hay un alimento o un nutriente sentado en el banquillo de los acusados.

Durante años fueron las grasas. Después, llegaron los hidratos de carbono. Más tarde, el gluten, el azúcar, la leche.

Ahora, dependiendo del vídeo que aparezca en nuestras redes sociales, el enemigo puede ser prácticamente cualquiera.

La sensación es que la comida se ha convertido en un campo de minas. Aunque el villano cambia constantemente, la película siempre es la misma.

Primero, se identifica un culpable, después se exageran sus riesgos y entonces aparece el miedo.

Por último, -¡oh, sorpresa!- surge una solución en forma de producto. No podemos negar que es un mecanismo extraordinariamente eficaz.

Los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar explicaciones sencillas para problemas complejos.

Pan. Unsplash

Queremos saber qué alimento nos está impidiendo adelgazar, cuál es el responsable de nuestra inflamación o qué ingrediente está detrás de nuestro cansancio.

Nos tranquiliza pensar que existe una única causa y, por lo tanto, una solución.

Sin embargo, la salud depende de decenas de factores que interactúan entre sí: la alimentación en su conjunto, el descanso, la actividad física, el estrés, la genética, la situación hormonal, el contexto social e incluso la propia suerte.

Como profesional, suelo hacer énfasis en la importancia de esa mirada integral.

La realidad es que vende mucho más un titular como "el pan engorda" o "el azúcar es veneno". Ahí es donde está el negocio.

Durante los años ochenta y noventa, se declaró la guerra a las grasas. De repente, los supermercados comenzaron a llenarse de productos desnatados y light.

Parecía que eliminar este nutriente era la clave para resolver todos los problemas de salud.

Algunos años después, llegó el turno de los hidratos de carbono. El pan pasó de ser un alimento básico a convertirse en sospechoso habitual.

La pasta y las patatas comenzaron a desaparecer de muchos platos. El mercado respondió con alternativas low carb: panes especiales y productos diseñados para sustituir aquello que se comenzó a percibir como un problema.

Este patrón se ha repetido tantas veces que resulta difícil no verlo. Primero, aprendemos a tener miedo. Después, procedemos a comprar una solución "mágica".

Las redes sociales han llevado este fenómeno a un nivel completamente nuevo. Los algoritmos no premian el matiz ni la complejidad, sino la emoción y el impacto.

Recompensan aquello que nos hace detener el dedo mientras hacemos scroll infinito.

Por eso, funciona mejor afirmar que un alimento es peligroso antes que explicar que la nutrición depende de múltiples factores.

En términos de marketing, es más fácil anunciar una solución rápida que reconocer que los cambios de hábitos requieren tiempo. Resulta mejor señalar un culpable que aceptar la complejidad.

Cuando un mensaje genera miedo, atención o preocupación, también genera negocio.

Quizá el mejor ejemplo actual sea la proteína. Si alguien hubiera visitado un supermercado hace veinte años y volviera hoy, probablemente pensaría que vivimos una auténtica emergencia proteica.

Yogures, cereales, helados, cafés, postres, barritas e incluso aguas enriquecidas con este nutriente.

Da la impresión de que cualquier alimento necesita llevar la palabra "proteína" en el envase para ser considerado remotamente saludable.

La paradoja es que la mayoría de las personas ya cubren sus necesidades en este sentido con relativa facilidad.

Sin embargo, la narrativa actual es que necesitamos más. Mucho más.

Proteína. Unsplash

No se trata de que la proteína no sea importante, lo es. Cumple funciones fundamentales en nuestro organismo y resulta especialmente relevante en determinadas etapas de la vida.

El conflicto aparece cuando un nutriente deja de ser un alimento (como muchos otros) y se convierte en una estrategia de marketing.

Cambiamos lo que es simplemente comida por productos. Es entonces cuando dejamos de referirnos a la alimentación para empezar a hablar de ventas.

Mientras tanto, la ciencia sigue apuntando hacia una dirección bastante menos espectacular.

Sabemos que los patrones alimentarios saludables se caracterizan por la variedad, no por la exclusión sistemática de nutrientes.

También, somos conscientes de que nuestra microbiota intestinal se beneficia de la diversidad.

Incorporar diferentes frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos y alimentos cotidianos aporta más beneficios que perseguir el último producto de moda.

Sin embargo, la cultura de dieta nos empuja constantemente hacia el extremo contrario: listas interminables de alimentos prohibidos, reglas cada vez más rígidas y una creciente desconfianza hacia la comida.

A veces, tengo la sensación de que hemos aprendido más sobre a qué debemos temer que sobre cómo alimentarnos de forma equilibrada.

Por eso, no es sorprendente que cada vez más personas sientan que ya no saben qué pueden comer.

Tal vez, ha llegado el momento de dejar de buscar villanos nutricionales y empezar a recuperar algo mucho más valioso: una relación tranquila, flexible y sensata con la comida.