Boticaria García aclara las claves para vivir más y mejor: "La longevidad se construye mediante decisiones diarias"

Boticaria García emprende un nuevo viaje y lo hace, una vez más, de la mano de Magas: el de la longevidad, ese término que ahora se está colando por todos los recovecos de las conversaciones y del que aún hay mucho que aprender e interiorizar.

Como de costumbre, la farmacéutica y nutricionista intenta aterrizar el concepto poniendo una serie de ejemplos que lo hacen más natural y rutinario. Y, además, ofreciendo su compañía en este nuevo camino que parece, toca andar para vivir más y, sobre todo, hacerlo mejor.

"Tenemos que vigilar las señales que nos ayudarán a llegar a nuestro destino", comenta. Dice que algunas de ellas piden bajar el ritmo y desacelerar el estrés, es decir, como se dice de forma popular: despacio y con buena letra.

Como recomendación para conseguir esta meta, que no es sencilla, aconseja dar un "paseo parasimpático" que "ya contará lo que es", avanza a modo de cliffhanger.

Luego, enumera una serie de pautas que no admiten negociación: "Algunas nos obligan a ponernos protección solar, a pesar de lo que digan los gurús". Esos grandes sabios que pululan por las redes y que parecen olvidar que, por ejemplo, la piel tiene memoria.

En la misma categoría entra el descanso: "Dormir es el mejor antiaging y el más barato". Una vez más, dicho así, de forma directa y tan básica, el consejo parece sencillo de acatar, pero luego la vida zancadillea: tareas de más, hacer scroll infinito para sentir una especie de control de la rutina u horas de insomnio pensando en lo que se ha quedado a medias y que habrá que terminar...

En cualquier rutina de cuidados el descanso es fundamental. Jacob Wackerhausen iStock

Sin duda, hay que mentalizarse de que sólo se pasa por aquí una vez y darle importancia a lo que realmente lo tiene.

Por otro lado, también "hay señales que nos darán info de la buena", continúa. Y aquí entran los suplementos, ese terreno pantanoso donde conviven la promesa, la confusión y, por supuesto, la sobreinformación. Pero no todo lo que brilla en una cápsula es oro.

Botes de suplementación de magnesio. Foto de MIND FAVOUR en Unsplash

"Otras indicaciones nos obligarán a estar muy atentos, como el semáforo del pis". Así, sin anestesia y sin eufemismos. La divulgadora cuenta en su pieza para este vertical que el color del mismo da "muchas pistas sobre nuestra longevidad".

Al final, todo se resume en una idea que se repite como un mantra: "eso es algo que se construye con pequeñas decisiones diarias". No hay atajos ni milagros. Hay hábitos y elecciones. Una suma de gestos que si se acometen como deben llevan a buen puerto y, además, disfrutando de la mejor de las experiencias.

Para finalizar, la farmacéutica lanza una pregunta al aire que en realidad interpela a lectoras y espectadoras: "¿Cuál de estas señales vas a empezar a vigilar hoy?". El momento es ahora.