José Antonio Pérez, catedrático de ejercicio: "A partir de los 50 años, caminar 10.000 pasos no es suficiente"

Jose Antonio Pérez, doctor en educación física de la Facultad de Educación de Alicante.

Según los datos aportados en el estudio del British Journal of General Practice, los beneficios de caminar son tan amplios, que cualquier incremento en la actividad física contribuye a una mayor longevidad en pacientes físicamente inactivos.

Además, concretamente, dar entre 9.000 y 10.000 pasos diarios reduce el riesgo de muerte en más de un tercio y el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20%, recoge BMJ journal. Todo ello es, evidentemente, un beneficio para la salud a cualquier edad; sin embargo, no es suficiente.

Según explica el catedrático de Ejercicio Físico de la Universidad de Alicante, José Antonio Pérez, a InStyle, a partir de los 50 años los ejercicios de fuerza son fundamentales. No solo para mitigar la pérdida de masa muscular, sino para obtener cambios físicos de manera más eficiente.

La importancia de los ejercicios de fuerza

La marca de los 10.000 es un gran objetivo y su popularización está fundamentada por grandes expertos, pero incluso si no se alcanza, realizar cualquier actividad para aumentar los pasos diarios puede contribuir en gran medida a mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedad.

Sin embargo, si bien es beneficioso, no alcanza para lograr objetivos como pérdida de peso o fortalecimiento muscular, debido a la progresiva pérdida de masa muscular que ocurre a partir de esa edad.

A partir de los 40 años, el cuerpo inicia un proceso natural de pérdida de masa muscular llamado sarcopenia. Esta pérdida puede llevar a debilidad, falta de energía, problemas de equilibrio y mayor riesgo de caídas y fracturas.

Caminar es un ejercicio aeróbico que mejora la salud cardiovascular y la movilidad; sin embargo, no es suficiente por sí solo para combatir la pérdida muscular.

De hecho, el experto va un paso más allá, y es que "si con 50 años hacemos actividades de resistencia sin una masa muscular adecuada, puede ser incluso perjudicial", explica José Antonio Pérez.

Es por este motivo que el experto recomienda combinar ambas técnicas, la actividad cardiovascular y el entrenamiento de fuerza.

Imagen de una mujer cogiendo una pesa.

El primero mejora la resistencia y reduce el riesgo de patologías cardíacas y metabólicas y el segundo aumenta la masa muscular, fortalece huesos y articulaciones, y mejora el metabolismo y la resistencia a la insulina.

Además, los ejercicios de fuerza también son muy eficaces para la pérdida de peso, ya que influyen en la salud metabólica.

Cuando vamos envejeciendo, nuestro metabolismo tiende a desacelerarse, lo que puede conllevar un aumento de peso y problemas metabólicos, como la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

El levantamiento de pesas u otro tipo de entrenamientos de fuerza hacen que el metabolismo se active y demande energía por parte del cuerpo, ya que los músculos la necesitarán para poder realizar los ejercicios.

A la larga, funciona como una manera de quemar más calorías sin apenas darnos cuenta de ello.

Según el estudio de American Journal of Physiology: Cell Physiology, a través del entrenamiento con pesas podemos fortalecer las conexiones entre los nervios y los músculos, protegiendo las neuronas motoras en la médula espinal, algo fundamental para el buen funcionamiento del organismo.