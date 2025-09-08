Sandra Moñino, 29 años, chef de comida sana, tiene la mejor receta de ensaladilla rusa: "Es baja en carbohidratos"

0 votos

Total: 10 min

La ensaladilla rusa no es solo uno de los platos más emblemáticos en España, sino que es una receta conocida en todo el mundo. Sin embargo, no en todos los lugares lo conocen como aquí: dependiendo del país los ingredientes pueden variar.

En la gastronomía española, en una ensaladilla rusa no pueden faltar la patata, la mayonesa y el atún, pero, alrededor del mundo, incorporan otros ingredientes. Según el cocinero valenciano Chema Soler, es uno de los platos más versionados del recetario mundial.

Además, esto de los ingredientes no solo varía de país en país, sino que en España también se cambia la receta dependiendo de gustos o, incluso, de intención. La nutricionista Sandra Moñino, por ejemplo, ha compartido su versión 'saludable', en la que cambia la patata por coliflor.

Ingredientes Ingredientes para la ensaladilla rusa de Sandra Moñino 1/2 coliflor picada

1 lata de caballa en AOVE

1 huevo cocido

Encurtidos picados como aceitunas (opcional) Ingredientes para la mayonesa 1 huevo

1/2 limón escurrido

25 ml de leche o bebida vegetal

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal Paso 1 Batimos todos los ingredientes de la mayonesa. No te preocupes, según la experta, esta no se corta. Paso 2 icamos la coliflor y la llevamos al micro en un recipiente hermético durante 2 minutos. Paso 3 Cocemos un huevo y lo picamos, le añadimos una lata de atún al natural, variantes y removemos. Paso 4 Agregamos la coliflor cuando esté un poco más fría y la mayonesa. Paso 5 Y listo, puedes decorar con unas aceitunas.

A pesar de que la patata sea el ingrediente por excelencia de la ensaladilla, su principal inconveniente es que es rica en almidón y tiene un índice glucémico alto, lo que hace que eleve con rapidez los niveles de glucosa.

Además, la patata aporta bastantes calorías procedentes de los hidratos de carbono y, cuando se cuece y se deja enfriar un poco, apenas desarrolla un almidón resistente, por lo que su efecto saciante es menor.

Esto no quiere decir que sea un alimento malo; sin embargo, ciertos expertos pueden preferir sustituirlo por otros alimentos como la coliflor, que tiene mucha menos cantidad de hidratos y apenas aporta almidón.

Esto significa que, al consumirla, los niveles de glucosa tienden a subir de forma mucho más suave que con la ensaladilla clásica, algo interesante para personas que buscan controlar su peso, evitar picos de insulina o mantener estables sus niveles de energía.

La coliflor también mejora el valor nutricional del plato: es rica en fibra, que favorece la saciedad y la salud intestinal, y en antioxidantes y vitaminas como la vitamina C y el folato, compuestos que se pierden en parte cuando se cocina la patata y que aportan beneficios extra al organismo.