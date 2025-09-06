Cristina Oria (42), chef, arrasa con su receta de bacalao: "No des la vuelta a los lomos durante la cocción, es la clave"

La chef Cristina Oria arrasa con su receta de bacalao al estilo CO.

Total: 20 min

Comensales: 3

Si hay un nombre que ha irrumpido en el elitista universo de la gastronomía en los últimos años es Cristina Oria. La chef madrileña ha conseguido crear, desde su pasión por la cocina, un sello personal realmente reconocido.

Tradición, innovación y una presentación impecable, la exitosa empresaria, con varios restaurantes en Madrid y una tienda gourmet de referencia, es todo un referente para quienes buscan recetas repletas de sabor, pero fáciles de elaborar en casa.

Nosotros te traemos uno de sus platos más especiales y deliciosos: el bacalao al estilo CO, una propuesta que resume perfectamente su filosofía culinaria.

Aunque a primera vista pueda parecer un guiso elaborado y digno de restaurante, lo cierto es que se prepara en apenas 20 minutos, es muy fácil y está pensado para conquistar a cualquier comensal.

Ella misma lo afirma: "¡Un plato súper completo que parece complicado de hacer y es todo lo contrario!" Entonces, ¿manos a la obra? A continuación te contamos los pasos a dar para conseguir esta maravilla de plato.

Bacalao al estilo CO

El bacalao es uno de los pescados más versátiles de la cocina mediterránea y, en las manos de Oria, se transforma en una receta equilibrada, nutritiva y llena de contrastes.

La chef juega con ingredientes de calidad (su sello de identidad) y los combina con guiños a la cocina tradicional española, como las alubias pintas y blancas o el inconfundible toque del jabuguito ibérico.

Ingredientes Ingredientes del bacalao al estilo CO 3 lomos de bacalao

1 cebolla

1 diente de ajo

320 g de pimientos asados macerados en moscatel CO

Vino blanco

100 g de Jabuguito ibérico

200 g de alubias pintas

200 g de alubias blancas

2 cucharadas de panela

1 cucharada de concentrado de tomate

119 g de tomate triturado

AOVE Arbequina

Sal

Pimienta Para servir Perejil

Zumo de limón Paso 1 Corta la cebolla en juliana y el ajo en trozos pequeños. Agrega AOVE en la cazuela (cocotte) caliente y rehaga la cebolla. Cuando esté transparente, añade el ajo. Paso 2 Corta los pimientos asados en tiras y anádelos a la cebolla y el ajo. Agrega sal a tu gusto. Paso 3 Echa un chorrito de vino blanco y espera a que se evapore todo el líquido. Así, se irá todo el alcohol y quedara solo el sabor concentrado del vino. Paso 4 Corta el jabuguito y añádelo a la cocotte mezclándolo todo con el resto de ingredientes. Añade el concentrado de tomate de tomate, el tomate triturado y la panela. Deja cocinar unos 3 minutos. Agrega las alubias y un chorrito de agua. Paso 5 Salpimienta los lomos de bacalao tanto por el lado de la piel como por el lado de la carne. Añádelos a la preparación y deja cocinar durante 6 minutos. Paso 6 A la hora de emplatar, sirve un lomo de bacalao, un poco de alubias con las verduras y el jugo de la cocción. Trocea el perejil y espárcelo por encima junto con unas gotitas de zumo de limón. Paso 7 Es muy importante que no des la vuelta a los lomos de bacalao en el momento de cocción. Así no se deshacen y se pueden servir enteros.

Sin duda, es una propuesta perfecta tanto para sorprender en una cena especial como para disfrutar de un plato de lo más saludable y completo en el día a día.

A nivel visual, el bacalao al estilo CO de Cristina Oria es una explosión de colores. El rojo intenso de los pimientos, el blanco del bacalao y el verde del perejil, es incluso perfecto para compartir en redes sociales.

Bacalao al estilo CO de Cristina Oria. Cristina Oria

Esta receta de Cristina Oria es mucho más que un plato. Es una muestra de cómo la gastronomía puede ser sencilla y sofisticada a la vez. Con ingredientes accesibles, una cocción rápida y un resultado de diez, este plato se convierte en una opción perfecta para quienes disfrutan cuidándose sin renunciar al placer de la buena mesa.

La chef y empresaria demuestra, una vez más, que cocinar bien no significa complicarse la vida, sino saber elegir los productos adecuados y tratarlos con cariño.