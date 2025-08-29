Noelia, pescadera: "Para quitarle la tierra a las navajas, almejas u otro tipo de marisco, el truco es usar agua con gas"

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España es el segundo mayor consumidor de pescado y marisco de la Unión Europea, siendo no solo un alimento al que recurrimos en ocasiones especiales —como Nochebuena o Nochevieja— sino una opción muy popular en el día a día de muchas personas.

Más allá de las gambas y los langostinos, los españoles consumen muchos mariscos bivalvos como almejas, mejillones, berberechos y navajas, a pesar de lo tedioso que resulta en ocasiones su depuración. Porque sí, además del proceso que pasan en la pescadería, estos alimentos deben pasar por agua antes de su consumo para eliminar impurezas como tierra o barro.

Este proceso, que la gran mayoría de personas conoce, se suele hacer con agua con sal; sin embargo, según la pescadera malagueña Noelia, el agua con gas también es muy efectivo y consigue eliminar todas las impurezas: "viene divinamente".

Agua con gas para eliminar la tierra del marisco

Los mariscos bivalvos, aquellos que concha formada por dos valvas que se unen dorsalmente y cubren y protegen el cuerpo del animal, son los únicos que deben pasar por un proceso de depuración antes de ser consumidos.

Este proceso lo realizan las empresas antes de venderlos; sin embargo, una vez comprados de la pescadería, también es recomendable sumergirlos en agua para eliminar arena, barro y posibles bacterias.

Las navajas, almejas o berberechos son organismos filtradores: aspiran agua constantemente para alimentarse de partículas microscópicas en suspensión y al hacerlo también retienen arena, barro o microresiduos.

La opción más popular para hacerlo es el agua con sal; sin embargo, la pescadera de TikTok, Noelia, ha confesado en un vídeo de sus redes sociales que también es posible hacerlo con agua con gas.

Este tipo de agua contiene dióxido de carbono disuelto, que es lo que le da las burbujas características y también la vuelve ligeramente más ácida que el agua normal.

Al introducir los moluscos en un agua con gas fría, las burbujas generan un efecto de agitación constante y de microestimulación sobre las branquias y sifones del animal.

Esto provoca que los moluscos se activen y comiencen a abrir y cerrar con más frecuencia sus conchas, aumentando la circulación interna del agua y, en consecuencia, expulsando la arena acumulada.

De hecho, el agua con gas también genera una situación incómoda para el molusco y, en lugar de permanecer en reposo, como puede suceder en un agua con gas, el animal reacciona expulsando los residuos.

El agua salada preparada en casa logra que el molusco se mantenga vivo y cómodo, pero no siempre lo estimula lo suficiente como para expulsar todos los granos de arena, por lo que puede quedar tierra en su interior.