Una chef crea la receta de calamares fritos para que queden más crujientes y menos grasos: "El cítrico es clave"

0 votos

Comensales: 2

Pocos platos son tan típicos de la cocina española como los calamares fritos. Deliciosos en cualquier momento y hasta leyenda en determinadas comunidades autónomas (¿alguien pasa por alto el mítico bocadillo de calamares madrileño?), este pescado rebozado no tiene por qué ser sinónimo de grasas y comida "poco saludable".

Todos tenemos claro que los calamares fritos son uno de los aperitivos más irresistibles de la cocina mediterránea. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y con ese punto dorado que abre el apetito al instante.

Ahora bien, ¿se pueden preparar de forma más ligera, sin perder ni una pizca de sabor? La respuesta es sí. La chef Coqui (cocinaconcoqui.com) ha demostrado que sí, y de la manera más sencilla, con esta receta de los calamares fritos saludable.

Receta de calamares fritos saludables

Hoy te traemos una receta saludable de calamares fritos, lista en menos de 20 minutos y perfecta para sorprender en una cena improvisada, en una comida de verano o como picoteo en pareja.

Y lo mejor: además del rebozado tradicional, incluimos una salsa cítrica de mayonesa que convierte este plato en una experiencia gastronómica redonda.

Ingredientes Ingredientes calamares a la romana 350 g de calamares limpis

2 cucharadas de salsa de soja

10 g de jengibre (opcional)

1 cucharada de harina de trigo

Aceite para freír Ingredientes para el rebozado 1/2 vaso de harina de trigo

1/2 vaso de semolina

Especias al gusto (la chef usa perejil, orégano y ajo en polvo)

1/2 cucharada de sal Ingredientes para la salsa 3 cucharadas de mayonesa

1/2 lima (lo puedes sustituir por 1/4 de limón)

1 ajo crudo rallado Paso 1 Seca muy bien los calamares con papel de cocina. Paso 2 Trocéalos en trozos de entre 1/2 y 1cm. Paso 3 Coloca los trozos de los calamares en un plato o un bol y añade el marinado: 2cucharadas de salsa de soja, 1 ajo rallado, 1cucharada de harina de trigo y 10g de jengibre rallado (la chef afirma que es opcional pero le da un toque muy rico). Paso 4 Mezcla bien la salsa con los calamares y reserva. Paso 5 Mientras el calamar se marina, prepara el rebozado mezclando: 1/2 vaso de harina de trigo, 1/2 vaso de semolina, 1/2 cucharada de sal y las especias que hayas elegido alal gusto. Paso 6 Aprovecha este rato también para preparar la salsa en la que mojarás el calamar una vez esté frito. Para hacer esta salsa mezcla: 3 cucharadas de mayonesa, 1/2 lima (o 1/4 de limón) y 1 ajo rallado. Paso 7 Pon los trozos de calamar por tandas en el rebozado para que se empanen bien. Asegúrate de que se rebocen completamente por todos los lados. Paso 8 Para freír los calamares, echa 2 dedos de aceite en una sartén. Es muy importante que este esté muy caliente para que se frían bien, a unos 180 ºC. Paso 9 El consejo de la chef es freír los calamares en dos tandas para que el aceite mantenga la temperatura y se frían mejor. Paso 10 Los calamares se fríen muy rápido, por lo que en unos 2 minutos estarán listos. Guíate por el aspecto y el color para saber cuándo estarán en su punto. Paso 11 Tras la fritura, pon los calamares en papel de cocina para que absorba el exceso de aceite.

Receta saludable de calamares fritos.

A diferencia de otras versiones,, y la salsa cítrica sustituye a las opciones más pesadas . Además, el marinado con soja y jengibre realza el sabor sin necesidad de añadir más sal.

Siguiendo estos pasos, tendrás un plato delicioso y perfecto para esos días en los que te apetezca comer algo sano y no muy difícil de preparar. Lo único malo de estos calamares fritos es... ¡lo adictivos que son! No podrás comer solo uno.