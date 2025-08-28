Boticaria García, tajante sobre las bebidas refrescantes del verano: "Hay vida más allá de la cerveza y el tinto"

Boticaria García en una de sus grabaciones para Magas. Esteban Palazuelos

A pesar de que agosto vaya tocando a su fin, todavía queda verano y, sobre todo, ganas de seguir disfrutando de terrazas, largas sobremesas y diferentes planes que tengan que ver con el goce gastronómico, algo muy propio de nuestro país.

Con la subida de temperaturas propia de esta estación, el cuerpo reclama hidratación mediante "una cervecita, un tinto o refrescos. Pero hay vida más allá", destaca Boticaria García en su último vídeo para Magas.

Hay opciones saludables que a veces se pasan por alto y que son muy recomendables. En concreto, enumera cinco.

Agua con gas. Una de las bebidas preferidas de los italianos. La experta recomienda tomarla con hielo y una rodaja de limón. Té con limón y menta. De esta alternativa, destaca sus propiedades antioxidantes, que además protegen del sol. Café con hielo. Un must entre las propuestas frescas. Como tip extra, la dietista-nutricionista aconseja endulzarlo con canela. Gazpacho. Puede que se trate del rey del verano. Aunque es cierto que esta delicia healthy tiene su tiempo de preparación, como señala Boticaria García, es posible también tomar alguna de las apuestas de supermercado. La pauta es advertir en la etiqueta que contenga más de un 90% de hortalizas. Kéfir. Este producto, que se asemeja a un yogur líquido, lleva ya unos años en auge. Contiene bacterias buenas y levaduras, por lo que "te hidrata a la par que cuida de tu microbiota".

Sabor a té

Una de las opciones que propone la divulgadora es la del té con limón y menta, que además de las antioxidantes que ya se han mencionado, también proporciona beneficios digestivos. En concreto, mejoran los problemas de gases, hinchazón y acidez gracias al ácido cítrico de la fruta, en especial si el líquido está tibio.

Imagen de archivo del té. Foto de Faezeh Taheri en Unsplash

Además, optar por esta bebida puede mejorar el sistema inmunológico. Esto se debe en parte a su alto contenido de vitamina C, algo que ayuda a la producción de glóbulos blancos, fundamentales para acabar con las infecciones que se puedan sufrir.

Otras alternativas

Además de las propuestas de Boticaria García, otras opciones saludables y refrescantes son los batidos de frutas. Si son caseros, mejor que mejor, y tampoco hay que emplear demasiado tiempo en elaborarlos.

En este caso, hay que escoger la pieza favorita de cada cual, fresa y plátano siempre son combinaciones recomendables, aunque en época estival el mango y el melón también funcionan genial. A la receta se le añade yogur o leche, esta puede ser además de origen vegetal. Igualmente, también se pueden incluir avena o copos de trigo.

Imagen de archivo de un refrescante 'smoothie'. Foto de Alexander Mils en Unsplash

Por otra parte, la kombucha, una de las bebidas más populares de los últimos tiempos, también puede ser una gran alternativa. Se trata de una propuesta hecha a partir de té y baja en azúcar que cada vez gana más adeptos.

Igualmente, el agua de pepino y limón supone una mezcla ligera y refrescante con propiedades diuréticas, además de muy hidratante, que presenta unas ventajas similares al té con limón y menta.

Por último, otra apuesta imprescindible del verano es la limonada casera, que no necesita más que este cítrico y agua, además de algún edulcorante. Si este es natural, mejor que mejor. Puedes potenciar su sabor con alguna planta aromática como la hierbabuena.